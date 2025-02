Plantados 50 álamos en el entorno del Puente de La Cartuja en Jerez

Jerez/El entorno del Puente de La Cartuja, que este año celebra el V Centenario de su construcción, ya luce 50 nuevos árboles de ribera, concretamente álamos blancos, en una acción conjunta celebrada por dicha efeméride y como uno de los actos principales de la programación del Ayuntamiento de Jerez por la Fiesta del Árbol.

La actividad ha contado con la asistencia de los tenientes de alcaldesa Jaime Espinar y Susana Sánchez Toro, y con la participación de los alumnos del CEIP Lomopardo (50 alumnos de entre 9 y 13 años, de 2º y 3º de Primaria), así como de vecinos de la citada barriada rural. Igualmente ha tomado parte en la plantación de los ejemplares la asociación Afanas.

Ubicación de los 50 nuevos árboles plantados en el entorno de Puente Cartuja

La plantación se ha realizado en tres zonas del entorno y ha contado con la colaboración de la Junta de Andalucía en la preparación del terreno y en la cesión de los árboles. Dos de las zonas de plantación están junto al Puente Cartuja y la otra se encuentra más próxima al núcleo poblacional de Lomopardo.

Al acto se han sumado igualmente las delegadas de alcaldía de Lomopardo, Erika Torres; Pepi Guzmán, de Majarromaque y Soraya Toledo, de El Mojo-Baldío Gallardo.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha subrayado “la importancia de esta plantación dentro de tres contextos: el V Centenario del Puente de La Cartuja, el Plan Árbol Jerez 2024-2025 y la recién estrenada Campaña Anual de Arbolado” ya que cumple con los objetivos de sumar arbolado al término municipal “y cuenta con la participación de los vecinos de Lomopardo, su colegio y también de Afanas, al igual que a la Junta de Andalucía, a quienes agradecemos su presencia porque refuerzan el mensaje de concienciación y futuro que supone la plantación de árboles, con todos los beneficios que tienen, y en el marco también de la Fiesta del Árbol que estamos celebrando esta semana”.

De esta manera, también se recupera “un espacio ideal recreativo para el paseo familiar, para el deporte, y que se repuebla, donde se pueda venir también con las mascotas, y estamos colaborando en la lucha contra el cambio climático y la educación medioambiental”.

Susana Sánchez Toro, teniente de alcaldesa de Igualdad y Medio Rural, ha destacado que “se están sembrando álamos blancos, especie no invasora, y como dice la alcaldesa que Jerez no le dé la espalda al río, tenemos aquí muchos senderos que debe conocer la ciudadanía. Y luego el trabajo fundamental de los colegios, los niños y niñas han puesto nombre a los árboles, es un día que no se olvida en la vida. Se celebra el V Aniversario del Puente La Cartuja y la Fiesta del Árbol, y agradezco a las compañeras delegadas de alcaldía de la zona rural participantes su presencia”.

La Campaña Anual de Arbolado se ha iniciado esta misma semana con la plantación de arbolado en el parque del Retiro, junto al colegio público de infantil y primaria ‘El Retiro’, atendiendo la demanda planteada por el propio centro a la alcaldesa en junio pasado, con motivo de la plantación que supuso la celebración del Día Mundial de Medio Ambiente. El objetivo de tal campaña es superar nuevamente, y por segundo año consecutivo, la plantación de 1.000 árboles, 400 de ellos en alcorques que se encuentran vacíos.

Plantación familiar en la Laguna Torrox: I Bosque Participativo

El sábado se pondrá colofón a la programación municipal de la Fiesta del Árbol con la plantación familiar y abierta a la ciudadanía en la Laguna deTorrox, a partir de las 11 horas, en la Laguna de Torrox, y contará además con la participación de UNEI, empresa de integración social de personas con discapacidad, así como de asociaciones de Scouts.

Se plantarán 40 árboles y se entregarán plantones de árboles a los asistentes para su plantación en su entorno y como recuerdo. El acceso a la zona de plantación será por avenida del Reino Unido, que divide ambos lóbulos de la laguna. “Invitamos a todos a que estén allí, a que colaboren en el reverdecer de Jerez que tenemos como objetivo y que se lleven un recuerdo de un día que, como indica Susana Sánchez, queda para toda la vida”.