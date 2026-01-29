La plantilla de Domusvi Jerez continúa con las movilizaciones

La plantilla de trabajadores de la residencia de mayores Domusvi Montealto en Jerez continúa con las movilizaciones, motivadas por la acumulación dos años de problemas con la empresa, que acordó el concierto de este servicio con la Junta de Andalucía", según los sindicatos. Los empleados se manifestaron este miércoles, por segunda vez, a las puertas del centro para pedir por sus derechos y denunciar que "Domusvi incumple el convenio en material salarial".

El calendario de protestas se inició el pasado 21 de enero porque, como indicaba entonces el comité de empresa en un comunicado, Domusvi Monte Alto "incumple los acuerdos suscritos en el Convenio de Aplicación en materia laboral y salarial. Por otro lado, el incumplimiento de lo requerido por la Inspección de Trabajo, algo habitual del grupo Domusvi, sin que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social haga algo por remediarlo". "Además, hemos tenido muchas reuniones con el equipo de dirección de este centro, donde siempre nos indican que no pueden hacer nada, ya que las decisiones las toman en la central de la empresa. Por ello, los trabajadores por unanimidad en asamblea extraordinaria decidido llevar a cabo las movilizaciones", añadían en el escrito.

Los trabajadores han denunciado también que la empresa, "desde el inicio del conflicto, no se ha puesto en contacto con nosotros. No cumplen con la legalidad, ya que continúan incumpliendo, como nos avala la resolución de la Inspección de Trabajo".

La siguiente protesta será el viernes 6 de febrero, de 11:00 a 12:00 horas. La plantilla se concentrará todas las semanas, de manera indefinida, hasta que no haya acuerdo.

Qué reivindican los trabajadores

La plantilla por unanimidad solicita a la empresa los cuatro siguientes puntos:

1.- "Que el recibo de nómina como su abono se ajuste a lo requerido por la Inspección de Trabajo, donde en los dos últimos años ha levantado acta de infracción a la empresa hasta en tres ocasiones, reconociendo los incumplimientos denunciados por el comité de empresa. La empresa prefiere abonar la sanción impuesta y seguir incumpliendo".

2.-" Que las horas complementarias que realizan los trabajadores contratados a tiempo parcial, se reflejen en nómina como tal y se ajusten a lo que establece el Convenio de Aplicación y lo requerido por la Inspección de Trabajo. Actualmente son trabajadores a la carta".

3.- "Que la compensación de un día libre por cada festivo trabajado sea real, como nos avalan varias Sentencias del Juzgado de lo Social reconociendo el derecho a los trabajadores que han presentado demanda por este motivo. En el próximo mes se registraran 31 nuevas demandas reclamando los festivos trabajados durante el 2025, acumulándose ya a las presentadas en años anteriores. La empresa prefiere abonar las cantidades reclamadas a los que presentan demandas y seguir incumpliendo con el resto de la plantilla, para no reconocer el derecho a todos los trabajadores".

4.- "Hemos solicitado a la dirección del centro en varias reuniones que los calendarios de trabajo sean menos agresivos para los trabajadores, ya que cuentan con secuencias de turnos de hasta seis días seguidos, lo cual dificulta nuestra labor diaria ya que nuestro centro es muy dependiente y la carga de trabajo es muy grande, de esta forma es difícil prestar un buen servicio a nuestros mayores. La empresa hace caso omiso a lo solicitado".