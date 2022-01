La plataforma pro indulto a Pacheco prepara un acto multitudinario de apoyo

La plataforma pro indulto a Pedro Pacheco está organizando un acto multitudinario que sirva tanto para mostrar el apoyo ciudadano a Pacheco como para reprochar al Gobierno que indulte a los líderes del procés y no al ex alcalde de Jerez teniendo en cuenta la gravedad y alcance de los actos de unos y otro. "Personas que han atentado contra la unidad de España", señalan desde la asociación ciudadana, subrayando que la finalidad es "darle un tirón fuerte de orejas al Gobierno sabiendo que nos asiste toda la razón del mundo con los precedentes de los catalanes. Pedro no ha robado y no es un maleante".

"Hemos considerado como sociedad civil y amigos que ha habido una injusticia muy grande teniendo en cuenta los antecedentes que hay en este país, gente que ha robado y no pasa nada y Pedro sigue con los años de inhabilitación, igual es que hay mucho miedo a que le levanten la inhabilitación porque Jerez está muy ‘quemado’, es lo que piensa mucha gente", apuntan desde la plataforma de apoyo a Pacheco.

Después de aparcar su actividad por la pandemia, la plataforma ha reanudado su actividad y días atrás volvió a reunirse, tomando la decisión de celebrar este acto que se pretende sea multitudinario y a tal efecto ya están recabando los apoyos necesarios para que la convocatoria sea un éxito siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad sanitarias vigentes.

¿Cuándo se celebrará el acto? La intención de la plataforma es hacerlo cuanto antes y está a la espera de que la curva de la sexta ola de la pandemia por coronavirus baje lo suficiente para que sea posible y no haya recelos en asistir; en cualquier caso, la idea es celebrarlo antes de Semana Santa en un lugar lo suficientemente amplio, que permita mantener la distancia de seguridad sanitaria y cualquier otra medida -como restricción de aforo- que pudiera estar en vigor.

Y a medida que se acerque la fecha de celebración se decidirá el lugar, que será un recinto privado sin descartarse que pueda hacerse al aire libre.

La plataforma, en contacto permanente con Pacheco, le ha pedido que se mantenga al margen, en segundo plano, y que sea la asociación ciudadana la que organice toda la convocatoria. La idea es aprovechar la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre los indultos a los líderes separatistas catalanes para celebrar un acto multitudinario con tres partes, una social, otra política y una tercera jurídica.

En los tres casos se trataría de que una personalidad relevante expusiera el caso de Pedro Pacheco sobre esa determinada parcela: un periodista expondría la labor social de Pacheco al frente de la Alcaldía y la transformación experimentada por la ciudad; un político con trayectoria relevante disertaría sobre el perfil del exalcalde y los enemigos políticos que se granjeó; y algún jurista cercano al caso hablaría sobre los detalles jurídicos de la sentencia y de la inhabilitación.

Esta decisión se ha tomado después de que la pasada semana, el Tribunal Supremo estimase la falta de legitimación de todos los que presentaron recursos contra los indultos concedidos a los nueve condenados del procés que cumplían penas de prisión, incluidos los interpuestos por Vox, PP y varios dirigentes de Ciudadanos.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dieron la razón a la Abogacía del Estado, que había planteado una serie de alegaciones previas relativas a los recursos interpuestos contra los reales decretos por los que se concedió la medida de gracia a los líderes independentistas.

Así, el Supremo cierra la puerta a analizar la legalidad de los indultos concedidos al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al resto de líderes independentistas condenados en la causa del procés, tal y como pedían los recurrentes.

Aunque la concesión del indulto es "irrevocable" y a criterio del Gobierno, tal y como lo recoge la normativa que lo regula, el Supremo puede revisar si se cumplieron con todos los pasos establecidos para su aprobación. En este caso, los magistrados han considerado que ninguno de los recurrentes está legitimado para llevar el procedimiento ante el Alto Tribunal.

El PP mostró su respeto por la decisión del Supremo de rechazar por falta de legitimación su recurso a los indultos a los líderes del procés pero anunció que impugnará esa decisión ante la propia Sala y, posteriormente, recurrirá en amparo ante el Constitucional. La misma medida tomará Vox.

Esta decisión indignó "un montón" a la plataforma ciudadana de apoyo al exalcalde por el agravio comparativo que supone; entendiendo que la recogida de firmas tiene su importancia y valía, quieren mostrar públicamente el apoyo a Pacheco y el rechazo a las diferentes decisiones del Gobierno en cuanto a los indultos a políticos.

Así las cosas, la plataforma ya ha contactado con cien personas que apoyan la iniciativa para repartir cada uno 20 bonos entrada al acto con un precio simbólico de 1,50 euros cada uno a fin de recaudar los fondos suficientes para cubrir los gastos de la organización del evento.