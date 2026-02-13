La Plataforma por Asta Regia culmina su misión y da continuidad al proyecto mediante una Asociación

La Plataforma Ciudadana por Asta Regia ha celebrado este jueves en el Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz la reunión que pone fin a su recorrido como espacio ciudadano, una cita que tuvo que aplazarse previamente debido a la meteorología adversa en Jerez. Durante la reunión celebrada se puso en valor el esfuerzo conjunto de entidades, colectivos y personas que han hecho posible este avance histórico, destacando que el espíritu de unidad y compromiso ciudadano seguirá siendo la base de esta nueva fase.

Con este encuentro se formaliza la disolución de la Plataforma, una vez alcanzado el objetivo histórico para el que fue creada: la titularidad pública del yacimiento de Mesas de Asta, logro fruto del trabajo colectivo desarrollado durante años. Lejos de suponer un final, este paso marca el inicio inmediato de una nueva etapa. Desde este mismo momento toma el relevo la Asociación por Asta Regia, ya constituida, que asumirá la continuidad del trabajo realizado, canalizando la experiencia acumulada y proyectando una nueva hoja de ruta para los próximos años.

La disolución de la Plataforma responde al cumplimiento del objetivo para el que nació, manteniendo la coherencia con su espíritu fundacional y dando paso a una estructura asociativa capaz de afrontar nuevos retos. Esta transición permitirá fortalecer el papel ciudadano como agente activo en la conservación, vigilancia y difusión de Asta Regia, abriendo una etapa centrada en el conocimiento, la participación y la proyección cultural del yacimiento.

La Asociación por Asta Regia ha convocado una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el jueves 12 de marzo a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda, en el Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz. En este encuentro se procederá a la elección de una nueva junta directiva que gestionará esta nueva andadura, así como a la definición de la estrategia de trabajo para los próximos tres años, con el objetivo de consolidar una estructura estable que permita seguir avanzando en la defensa y puesta en valor del patrimonio.

Asimismo, la Asociación ha articulado un documento de adhesión que permitirá a cualquier persona interesada asociarse y participar activamente en las actividades y reivindicaciones impulsadas en esta nueva etapa. Este documento se podrá solicitar a través del correo de la asociación, secretaria@astaregia.es y facilitará también la participación en la Asamblea Extraordinaria convocada para el próximo 12 de marzo.

Falta de información sobre la guardería de la finca y los proyectos de excavación

Uno de los pilares fundamentales de la Asociación será velar por la protección efectiva del yacimiento y por el impulso de su estudio científico y excavación arqueológica. En este sentido, desde la adquisición pública del terreno se desconoce qué medidas concretas de protección se han llevado a cabo y si existe algún proyecto definido de campaña arqueológica. Aunque han surgido rumores sobre la posible implicación de alguna universidad, hasta el momento no se ha concretado ninguna iniciativa oficial.

Desde la Asociación se considera prioritario avanzar, al menos, en actuaciones básicas que permitirían comenzar a mostrar resultados visibles a la ciudadanía, como el desbroce y la limpieza de algunas de las zonas excavadas por Manuel Esteve Guerrero durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado, primer paso hacia una futura musealización del espacio.

