La Plataforma Pro-indulto a Pedro Pacheco convoca una movilización

La Plataforma Pro-indulto a Pedro Pacheco ha anunciado una “convocatoria cívica” a las 12:00 horas el próximo sábado, 4 de febrero, en la Alameda del Banco. Una vez más, los ‘pachequistas’ volverán a reclamar la medida de gracia para el ex regidor jerezano.

Bajo el lema Porque es de Justicia, indulto a Pedro Pacheco, la plataforma mantuvo una reunión el pasado viernes, y volverá a verse a final de mes para pulir los detalles, pero ya ha decidido comenzar con una movilización con la que se pretende seguir insistiendo en una petición registrada oficialmente ante el Ministerio del Interior hace casi año y medio.

Cuando faltan cuatro meses para las elecciones, sus abogados presentarán un escrito en la Audiencia Provincial de Cádiz esgrimiendo que el delito por el que fue condenado el ex alcalde no existe según la nueva reforma penal. En el caso de que se le conceda, el ex alcalde no ha descartado presentarse a las próximas elecciones municipales con la formación andalucista Andalucía X Sí. Al parecer, se muestra optimista y espera que próximamente decaiga la pena de inhabilitación que le impide optar a su elección como cargo público en base a la modificación introducida en el delito de malversación, que ha entrado ya en vigor y que discrimina entre aquellos casos en los que el acusado se lucró gracias a los fondos malversados y aquellos en los que no existió ese beneficio económico personal.

Desde la plataforma aseguran que el objetivo de la convocatoria no es otro que mostrar públicamente la indignación de ésta “por el tratamiento que ha recibido Pedro frente a los independentistas catalanes”.

Cabe recordar que Pacheco pasó más de cinco años en prisión por dos casos de enchufismo en una sociedad municipal. “Ya he pagado todo, en lo material y en lo pecuniario, lo que pido es que se me devuelva una especie de dignidad pisoteada”, afirmó recientemente.