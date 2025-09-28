La ‘Plaza del Clima y la Energía’ llega a Jerez los días 3 y 4 de octubre

Jerez será durante los días 3 y 4 de octubre sede de la iniciativa ‘Plaza del Clima y la Energía’, que organiza la Diputación Provincial de Cádiz en seis localidades de forma itinerante y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.

Esta actividad pretende ofrecer información y consejos para sensibilizar e implicar a la población en la adopción de hábitos y comportamientos más sostenibles. Se habilitará un espacio expositivo, en el caso de Jerez, en la Plaza del Arenal, en el que la ciudadanía podrá informarse de manera práctica y dinámica acerca de los principales retos vinculados al cambio climático y la transición energética.

El teniente de alcaldesa de Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética, Jaime Espinar, ha dado las gracias a la Diputación Provincial por incluir a Jerez en el circuito de localidades que disfrutarán de esta actividad lúdica y formativa que permitirá a la ciudadanía concienciarse sobre la necesidad de adoptar hábitos que contribuyan al medio ambiente y a la lucha contra la emergencia climática.

Jaime Espinar ha invitado a toda la ciudadanía y a las familias a visitar la ‘Plaza del Clima y la Energía’ y “aprovechar la oportunidad de disponer de una exposición interactiva como ésta para aprender y formarse de forma amena y distendida”. Ha explicado que “desde el Ayuntamiento nos hemos puesto a disposición de la Diputación para organizar esta actividad en la que va a participar el alumnado de Jerez, tanto de colegios como de institutos y a la que animamos a asistir también a todos los jerezanos y jerezanas”. Asimismo ha expresado que “valoramos mucho iniciativas como ésta que se enfocan en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 como es la Acción por el Clima”.

Datos de la iniciativa

La ‘Plaza del Clima y la Energía’ contará con una serie de stands temáticos y actividades adaptadas a diferentes edades, donde se abordarán cuestiones como la mitigación y adaptación al cambio climático, la eficiencia y el ahorro energético, la movilidad sostenible, el consumo responsable y la gestión del agua.

Otros temas sobre los que se focalizará esta actividad son el efecto invernadero, o cómo reducir la huella ecológica. También será posible participar en un circuito de movilidad personal, ver en una maqueta las diferencias entre una ciudad sostenible y otra que no lo es, además de experimentar con el ciclo integral del agua y aprender a comprar de forma sostenible, entre otros muchos asuntos relacionados con el cuidado del planeta.

Los visitantes recibirán un Pasaporte del Clima y la Energía al inicio de su recorrido por los stands. A medida que se superen los diferentes retos y juegos se conseguirán puntos que podrán canjearse por premios directos. La actividad finaliza con la firma del Compromiso por el Clima, con el que la ciudadanía se convierte en aliado de la acción por el planeta.

El horario para asistir y participar en la ‘Plaza del Clima y la Energía’, en la Plaza del Arenal, será de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, el viernes 3 y el sábado 4 de octubre.