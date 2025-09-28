Esta es la programación de la Feria del Libro de Jerez 2025

La Feria del Libro de Jerez 2025 reúne a escritores y escritoras de primer nivel, refuerza la programación destinada a la infancia y la juventud con talleres, cuentacuentos y actividades educativas. La programación es la siguiente:

Miércoles 1 octubre

17.30 horas: Inauguración institucional de la Feria del Libro

horas: de la Feria del Libro 18.00 horas: Presentación del libro La vacuna contra la insensatez de José Antonio Marina . Presenta Paco Reyero (Sala Refectorio)

horas: Presentación del libro La vacuna contra la insensatez de . Presenta Paco Reyero (Sala Refectorio) 18.00 – 20.00 horas: Visita de personajes de animación

– horas: Visita de personajes de animación 18.30 horas: Taller infantil La escritura a través del tiempo. (Galería Planta Alta)

horas: La escritura a través del tiempo. (Galería Planta Alta) 19.00 horas: El arte de ilustrar a Caballero Bonald: Un caballero flamenco llamado Bonald. Taller y presentación del proyecto de libro. Impartido por José Gil Valencia y la Fundación Caballero Bonald (Sala De Profundis)

horas: El arte de ilustrar a Caballero Bonald: Un caballero flamenco llamado Bonald. Taller y presentación del proyecto de libro. Impartido por y la Fundación Caballero Bonald (Sala De Profundis) 19.00 horas: La biblioteca mágica. Espectáculo de magia para el fomento de la lectura (Sala Cerchas)

horas: La biblioteca mágica. Espectáculo de para el fomento de la lectura (Sala Cerchas) 20.00 horas: Presentación del libro Victoria (Premio Planeta 2024) de Paloma Sánchez-Garnica . Presenta Arantxa Cala (Sala Refectorio)

horas: Presentación del libro Victoria (Premio Planeta 2024) de . Presenta Arantxa Cala (Sala Refectorio) 21.00 horas: Concierto de Ana Crismán Trío. Homenaje a la poesía (Patio exterior)

Jueves 2 octubre

11:00 y 12:00 horas: El Caballero de Argónida (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald) por Teatro Estudio Jerez . Actividad concertada previamente con los centros educativos (Refectorio)

y horas: El Caballero de Argónida (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald) por . Actividad concertada previamente con los centros educativos (Refectorio) 11.30 horas: Taller de encuadernación dirigido a nuestros mayores. En coordinación con el área del Mayor (Sala De Profundis)

horas: dirigido a nuestros mayores. En coordinación con el área del Mayor (Sala De Profundis) 17.00 horas: Presentación del libro Matar a Fernando VII de David Fernández Fernández . Presenta Rafael Navas (Sala De Profundis)

horas: Presentación del libro Matar a Fernando VII de . Presenta Rafael Navas (Sala De Profundis) 18.00 horas: Presentación del libro El plan maestro de Javier Sierra . Presentado por Adrián Otero (Sala Refectorio)

horas: Presentación del libro El plan maestro de . Presentado por Adrián Otero (Sala Refectorio) 18.30 horas: Taller de ilustración a cargo de Marina Armario (Galería Planta Alta)

horas: a cargo de (Galería Planta Alta) 18.00 – 20.00 horas: Visita de personajes de animación

– horas: Visita de personajes de animación 19.00 horas: Presentación del libro Cocina de aquí para gente de hoy de Mikel López Iturriaga ‘el Comidista’ . Presentado por Eugenio Camacho (Sala De Profundis)

horas: Presentación del libro Cocina de aquí para gente de hoy de . Presentado por Eugenio Camacho (Sala De Profundis) 19.00 horas: Pepe Maestro presenta Cuentos Claustrofónicos (Patio exterior)

horas: presenta Cuentos Claustrofónicos (Patio exterior) 20.00 horas: Presentación del libro El cambio en cien palabras de Fernando Jaúregui . Presentado por Paco Reyero (Sala Refectorio)

horas: Presentación del libro El cambio en cien palabras de . Presentado por Paco Reyero (Sala Refectorio) 21.00 horas: Lectura, cine y música. Concierto de la Banda Sinfónica de la Unión Musical Neojarillense (Patio exterior)

Viernes 3 octubre

11:00 y 12:00 horas: El Caballero de Argónida (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald) por Teatro Estudio Jerez . Actividad concertada previamente con los centros educativos (Refectorio)

y horas: El Caballero de Argónida (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald) por . Actividad concertada previamente con los centros educativos (Refectorio) 11.30 horas: Taller de encuadernación dirigido a nuestros mayores. En coordinación con el área del Mayor (Sala De Profundis)

horas: dirigido a nuestros mayores. En coordinación con el área del Mayor (Sala De Profundis) 13.00 horas: Reconocimiento a las mejores bibliotecas escolares del municipio de Jerez de la Frontera. En coordinación con la Delegación de Educación (Refectorio)

horas: Reconocimiento a las del municipio de Jerez de la Frontera. En coordinación con la Delegación de Educación (Refectorio) 17:00 horas: Cuentacuentos por la inclusión El gallo que quería ser mamá con Antonio Mariscal . Organiza Ateneo de Jerez (Sala De Profundis)

horas: por la inclusión El gallo que quería ser mamá con . Organiza Ateneo de Jerez (Sala De Profundis) 18.00 horas: Presentación del libro La mano negra de Daniel Corpas . Presenta Adrián Otero (Sala De Profundis)

horas: Presentación del libro La mano negra de . Presenta Adrián Otero (Sala De Profundis) 18.00 – 20.00 horas: Visita de personajes de animación

– horas: Visita de personajes de animación 18:30 horas: Taller infantil Escritura creativa: palabras en juego. (Galería Planta Alta)

horas: Escritura creativa: palabras en juego. (Galería Planta Alta) 19.00 horas: La novela romántica según Cherry Chic y Violeta Reed . Modera Noemí Mendoza (Sala Refectorio)

horas: La novela romántica según y . Modera Noemí Mendoza (Sala Refectorio) 19.00 horas: Títeres literarios: El gato con botas. Compañía La Gotera de Lazotea . El (Sala Cerchas)

horas: Títeres literarios: El gato con botas. Compañía . El (Sala Cerchas) 20.00 horas: Presentación del libro Diarios de la Segunda Guerra Mundial de Manuel Chaves Nogales. Edición de Yolanda Morató . Presenta Paco Reyero (Sala De Profundis)

horas: Presentación del libro Diarios de la Segunda Guerra Mundial de Manuel Chaves Nogales. Edición de . Presenta Paco Reyero (Sala De Profundis) 20.30 horas: Mesa redonda sobre Literatura y Cine. Organiza Ateneo Siglo XXI (Sala Refectorio)

horas: Mesa redonda sobre Literatura y Cine. Organiza Ateneo Siglo XXI (Sala Refectorio) 21.00 horas: Poetas de la Frontera. Javier Salmerón en concierto (Patio exterior)

Sábado 4 octubre

11.00 horas: Entrega de premios del Certamen de poesía infantil Versos al vuelo. Poemas al gorrión. Organizado por la Asociación Cultural Pie de Página (Sala Refectorio)

horas: Entrega de premios del Certamen de poesía infantil Versos al vuelo. Poemas al gorrión. Organizado por la Asociación Cultural (Sala Refectorio) 11.30 – 13.30 horas: Visita de personajes de animación

– horas: Visita de personajes de animación 11.30 horas: Cuentacuentos musical con Zolfa por Almudena Fuentes (Patio exterior)

horas: Cuentacuentos musical con Zolfa por (Patio exterior) 12.00 horas: Presentación de libro Cada uno de los días de Ignacio Arrabal (Sala De Profundis)

horas: Presentación de libro Cada uno de los días de (Sala De Profundis) 12.15 horas: Taller Haikus : versos en tres pasos (Galería Planta Alta)

horas: : versos en tres pasos (Galería Planta Alta) 12.30 horas: Títeres literarios: Don Quijote. Compañía Pequeños Duendes (Sala Cerchas)

horas: Títeres literarios: Don Quijote. Compañía (Sala Cerchas) 13.00 horas: Pasear en otoño de la mano de un libro. Por Agustín García Lázaro (Sala Refectorio)

horas: Pasear en otoño de la mano de un libro. Por (Sala Refectorio) 17.00 horas: Mesa redonda Escribir desde el compromiso social. Participan: Paco Lobatón, Alicia Domínguez, Javier López Menacho. Modera: Carmen Saiz. Organiza Ateneo de Jerez (Sala Refectorio)

horas: Mesa redonda Escribir desde el compromiso social. Participan: Paco Lobatón, Alicia Domínguez, Javier López Menacho. Modera: Carmen Saiz. Organiza Ateneo de Jerez (Sala Refectorio) 18.00 horas: Homenaje literario a Antonio Gallardo en el centenario de su nacimiento. Organiza Red de Bibliotecas Municipales de Jerez (Sala De Profundis)

horas: Homenaje literario a Antonio Gallardo en el centenario de su nacimiento. Organiza Red de Bibliotecas Municipales de Jerez (Sala De Profundis) 18.00 – 20.00 horas: Visita de personajes de animación

– horas: Visita de personajes de animación 18.30 horas: Taller de ilustración dirigido a público familiar a cargo de Alberto Belmonte (Galería Planta Alta)

horas: Taller de ilustración dirigido a público familiar a cargo de (Galería Planta Alta) 19.00 horas: Presentación del libro El clan de Carmen Mola (Patio exterior). Presenta David Gallardo

horas: Presentación del libro El clan de (Patio exterior). Presenta David Gallardo 19.00 horas: Títeres literarios: Caperucita Roja. Compañía El Jinete Verde (Sala Cerchas)

horas: Títeres literarios: Caperucita Roja. Compañía (Sala Cerchas) 20.00 horas: Presentación del libro Tiempo y silencio de Margarita Martín Ortiz (Sala Refectorio)

horas: Presentación del libro Tiempo y silencio de (Sala Refectorio) 21.00 horas: Marinera en tierra. Clara Montes canta a Rafael Alberti (Patio exterior)

Domingo 5 octubre