Esta es la programación de la Feria del Libro de Jerez 2025
Los Claustros de Santo Domingo albergan la cita literaria del miércoles 1 al domingo 5 de octubre
Feria del Libro de Jerez 2025: pasen y lean
La Feria del Libro de Jerez 2025 reúne a escritores y escritoras de primer nivel, refuerza la programación destinada a la infancia y la juventud con talleres, cuentacuentos y actividades educativas. La programación es la siguiente:
Miércoles 1 octubre
- 17.30 horas: Inauguración institucional de la Feria del Libro
- 18.00 horas: Presentación del libro La vacuna contra la insensatez de José Antonio Marina. Presenta Paco Reyero (Sala Refectorio)
- 18.00 – 20.00 horas: Visita de personajes de animación
- 18.30 horas: Taller infantil La escritura a través del tiempo. (Galería Planta Alta)
- 19.00 horas: El arte de ilustrar a Caballero Bonald: Un caballero flamenco llamado Bonald. Taller y presentación del proyecto de libro. Impartido por José Gil Valencia y la Fundación Caballero Bonald (Sala De Profundis)
- 19.00 horas: La biblioteca mágica. Espectáculo de magia para el fomento de la lectura (Sala Cerchas)
- 20.00 horas: Presentación del libro Victoria (Premio Planeta 2024) de Paloma Sánchez-Garnica. Presenta Arantxa Cala (Sala Refectorio)
- 21.00 horas: Concierto de Ana Crismán Trío. Homenaje a la poesía (Patio exterior)
Jueves 2 octubre
- 11:00 y 12:00 horas: El Caballero de Argónida (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald) por Teatro Estudio Jerez. Actividad concertada previamente con los centros educativos (Refectorio)
- 11.30 horas: Taller de encuadernación dirigido a nuestros mayores. En coordinación con el área del Mayor (Sala De Profundis)
- 17.00 horas: Presentación del libro Matar a Fernando VII de David Fernández Fernández. Presenta Rafael Navas (Sala De Profundis)
- 18.00 horas: Presentación del libro El plan maestro de Javier Sierra. Presentado por Adrián Otero (Sala Refectorio)
- 18.30 horas: Taller de ilustración a cargo de Marina Armario (Galería Planta Alta)
- 18.00 – 20.00 horas: Visita de personajes de animación
- 19.00 horas: Presentación del libro Cocina de aquí para gente de hoy de Mikel López Iturriaga ‘el Comidista’. Presentado por Eugenio Camacho (Sala De Profundis)
- 19.00 horas: Pepe Maestro presenta Cuentos Claustrofónicos (Patio exterior)
- 20.00 horas: Presentación del libro El cambio en cien palabras de Fernando Jaúregui. Presentado por Paco Reyero (Sala Refectorio)
- 21.00 horas: Lectura, cine y música. Concierto de la Banda Sinfónica de la Unión Musical Neojarillense (Patio exterior)
Viernes 3 octubre
- 11:00 y 12:00 horas: El Caballero de Argónida (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald) por Teatro Estudio Jerez. Actividad concertada previamente con los centros educativos (Refectorio)
- 11.30 horas: Taller de encuadernación dirigido a nuestros mayores. En coordinación con el área del Mayor (Sala De Profundis)
- 13.00 horas: Reconocimiento a las mejores bibliotecas escolares del municipio de Jerez de la Frontera. En coordinación con la Delegación de Educación (Refectorio)
- 17:00 horas: Cuentacuentos por la inclusión El gallo que quería ser mamá con Antonio Mariscal. Organiza Ateneo de Jerez (Sala De Profundis)
- 18.00 horas: Presentación del libro La mano negra de Daniel Corpas. Presenta Adrián Otero (Sala De Profundis)
- 18.00 – 20.00 horas: Visita de personajes de animación
- 18:30 horas: Taller infantil Escritura creativa: palabras en juego. (Galería Planta Alta)
- 19.00 horas: La novela romántica según Cherry Chic y Violeta Reed. Modera Noemí Mendoza (Sala Refectorio)
- 19.00 horas: Títeres literarios: El gato con botas. Compañía La Gotera de Lazotea. El (Sala Cerchas)
- 20.00 horas: Presentación del libro Diarios de la Segunda Guerra Mundial de Manuel Chaves Nogales. Edición de Yolanda Morató. Presenta Paco Reyero (Sala De Profundis)
- 20.30 horas: Mesa redonda sobre Literatura y Cine. Organiza Ateneo Siglo XXI (Sala Refectorio)
- 21.00 horas: Poetas de la Frontera. Javier Salmerón en concierto (Patio exterior)
Sábado 4 octubre
- 11.00 horas: Entrega de premios del Certamen de poesía infantil Versos al vuelo. Poemas al gorrión. Organizado por la Asociación Cultural Pie de Página (Sala Refectorio)
- 11.30 – 13.30 horas: Visita de personajes de animación
- 11.30 horas: Cuentacuentos musical con Zolfa por Almudena Fuentes (Patio exterior)
- 12.00 horas: Presentación de libro Cada uno de los días de Ignacio Arrabal (Sala De Profundis)
- 12.15 horas: Taller Haikus: versos en tres pasos (Galería Planta Alta)
- 12.30 horas: Títeres literarios: Don Quijote. Compañía Pequeños Duendes (Sala Cerchas)
- 13.00 horas: Pasear en otoño de la mano de un libro. Por Agustín García Lázaro (Sala Refectorio)
- 17.00 horas: Mesa redonda Escribir desde el compromiso social. Participan: Paco Lobatón, Alicia Domínguez, Javier López Menacho. Modera: Carmen Saiz. Organiza Ateneo de Jerez (Sala Refectorio)
- 18.00 horas: Homenaje literario a Antonio Gallardo en el centenario de su nacimiento. Organiza Red de Bibliotecas Municipales de Jerez (Sala De Profundis)
- 18.00 – 20.00 horas: Visita de personajes de animación
- 18.30 horas: Taller de ilustración dirigido a público familiar a cargo de Alberto Belmonte (Galería Planta Alta)
- 19.00 horas: Presentación del libro El clan de Carmen Mola (Patio exterior). Presenta David Gallardo
- 19.00 horas: Títeres literarios: Caperucita Roja. Compañía El Jinete Verde (Sala Cerchas)
- 20.00 horas: Presentación del libro Tiempo y silencio de Margarita Martín Ortiz (Sala Refectorio)
- 21.00 horas: Marinera en tierra. Clara Montes canta a Rafael Alberti (Patio exterior)
Domingo 5 octubre
- 11.00 horas: Presentación del libro Amada Carlota de Marta Robles. Presenta Roxana Sáez (Sala Refectorio)
- 11.00 horas: Concierto didáctico Cuentos cantados con Educación Incondicional (Patio exterior)
- 11.30 – 13.30 horas: Visita de personajes de animación
- 11.30 horas: Taller infantil Dibuja tu cómic de Gatotrastadas con Enrique Carlos Martín (Galería Planta Alta)
- 12.00 horas: La copla: Todo lo que somos. Dirigido por Carmen Moreno y Josefa Parra (Sala De Profundis)
- 12.30 horas: Cuentacuentos musical con Alberto Mateos y El Domador de Medusas (Patio exterior)
- 13.00 horas: Presentación del libro Manolo Sanlúcar. La eterna huella de un genio de Juan Manuel Suárez Japón. Presenta José María Velázquez-Gaztelu. Colabora Fundación Caballero Bonald (Sala Refectorio)
