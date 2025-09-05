Estas son las 43 plazas de funcionario que oferta el Ayuntamiento de Jerez

Desde este lunes, 8 de septiembre, las personas interesadas a aspirar a un puesto de funcionario en el Ayuntamiento de Jerez pueden inscribirse en la convocatoria para proveer 43 plazas. La convocatoria se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por lo que ya se ha abierto el plazo que estará abierto hasta el próximo 6 de octubre.

Estos puestos, que se cubrirán mediante el sistema de oposición libre, forman parte de las ofertas públicas de empleo que aprobó el Ayuntamiento entre 2021 y 2023.

El listado de puestos a cubrir en esta convocatoria pública es el siguiente:

Subalterno (24 plazas, aunque tres están reservadas al turno de discapacidad)

Administrativo (siete plazas)

Técnico de la administración general (4 plazas)

Ingeniero técnico (una plaza)

Técnico superior de actividades culturales (una plaza)

Intérprete de lengua de signos (una plaza)

Psicólogo (una plaza)

Ingeniero de caminos (una plaza)

Integrador social (una plaza)

Arquitecto superior (una plaza)

Arquitecto técnico (una plaza)

Las bases que regulan estos 11 procesos selectivos se aprobaron por unanimidad con los sindicatos con representación en el Ayuntamiento a principios del pasado mes de diciembre y, posteriormente, se ratificaron en una junta de gobierno local celebrada a finales del pasado año. Durante los últimos meses se han ido publicando en los distintos boletines oficiales las bases que regulan el procedimiento.

Una vez culmine el plazo, el Ayuntamiento publicará las listas de admitidos para luego establecer la fecha y lugar de celebración de las pruebas selectivas.