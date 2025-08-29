Estos son los cambios en el equipo de gobierno de Jerez

La alcaldesa, María José García-Pelayo, durante el anuncio de los cambios en su gobierno.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha anuciado este viernes una remodelación de su ejecutivo para afrontar la segunda mitad del actual mandato municipal. Los cambios, que entrarán en vigor a lo largo de la próxima semana, son producidos por un doble motivo, según la regidora.

El primero viene motivado por la marcha del delegado de Educación y Deportes, José Ángel Aparicio, que la próxima semana será nombrado nuevo delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en la provincia. De este modo, aprovechando que ambas concejalías deben ser reasignadas, unido a la próxima entrada en la corporación de Tomás Sampalo en sustitución de Aparicio, la regidora ha decidido reasignar algunas competencias entre los miembros del equipo de gobierno, aunque estas no conllevarán modificación alguna entre las tenencias de Alcaldía manteníendose así a Agustín Muñoz y Jaime Espinar como 'pesos pesados' de la gestión municipal. García-Pelayo explicó que, en estos dos primeros años de gobierno, "se han detectado que hay realidades, problemas y proyectos que necesitan ser claramente definidos competencialmente", de ahí que haya optado por esta reasignación que modifica a la que realizó.

De las delegaciones que deja José Ángel Aparicio con su marcha a la Junta, la de Educación pasará a manos de Nela García. Mientras, la de Deportes será responsabilidad de Tomás Sampalo una vez acepte el acta de concejal en las próximas semanas. Mientras tanto, Yessica Quintero asumirá la Delegación de Recursos Humanos, de la que hasta ahora era competencia de Ignacio Martínez. No obstante, los cambios afectarán a todos los concejales del gobierno con una redistribución de áreas o creación de nuevas.

Aunque no será hasta la próxima semana cuando se firme la resolución de Alcaldía con el nuevo reparto competencial, el gobierno municipal quedará de la siguiente manera:

Agustín Muñoz

María José García-Pelayo y Agustín Muñoz. / Manuel Aranda

En esta remodelación, Agustín Muñoz asumirá también las competencias de Promoción de la ciudad, Patrocinio y Patrimonio. Mantiene su responsabilidad sobre Centro Histórico, Fondos Europeos y Transparencia, además de la coordinación del gobierno municipal. Continúa siendo primer teniente de alcaldesa.

Jaime Espinar

Jaime Espinar. / Manuel Aranda

El delegado de Servicios Públicos asume también las competencias en materia de eficiencia energética y se crea en su área un departamento específico para el montaje de grandes eventos. Mientras tanto, se le descarga de algunas competencias en materia de protección animal (entre ellas su responsabilidad al frente del Zoo Botánico) y en Ememsa, la empresa que gestiona los Montes de Propios.

Continúa como segundo teniente de alcaldesa y responsable del Área de Servicios Públicos y de las delegaciones de Infraestructura, Desarrollo Sostenible y Movilidad.

Susana Sánchez Toro

Susana Sánchez Toro. / Manuel Aranda

Continúa como tercera teniente de alcaldesa y asume la vicepresidencia de Ememsa. Mantiene bajo su responsabilidad las delegaciones de Medio Rural e Igualdad.

Antonio Real

Antonio Real / Manuel Aranda

El cuarto teniente de alcaldesa continuará al frente de la Concejalía de Turismo, que asumirá una competencia de "proyección turística", según lo apuntado por la regidora, al igual que algunas tareas en materia de gestión medioambiental, entre ellas la gestión de las zonas acústicamente saturadas (ZAS).

Francisco Zurita

Francisco Zurita, en el centro de la imagen. / Manuel Aranda

La Delegación de Fiestas, que seguirá bajo su competencia, pasa a denominrse Delegación de Grandes Eventos y trabajará en coordinación con el nuevo departamento de montaje que se ha creado y que está en manos de Jaime Espinar. Continuará como delegado de Cultura y Capitalidad Cultural.

Belén de la Cuadra

Belén de la Cuadra. / Manuel Aranda

Asume las competencias en materia de parques empresariales, unas labores que estaban compartidas entre Nela García e Ignacio Martínez. Mantiene su responsabilidad en Urbanismo, Vivienda y Ordenación del Territorio, aunque hay un ligero cambio en la denominación de la delegación (pasa a ser de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio).

Francisco Delgado

Francisco Delgado / Manuel Aranda

Se le añade el 'apellido' de financiación municipal a su delegación de Economía y Hacienda. Pasa a ser el representante del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, puesto que hasta ahora ocupaba Jaime Espinar.

Yessica Quintero

Yessica Quintero. / Vanesa Lobo

Asumirá la delegación de Recursos Humanos, a la que sumará las que ya tiene de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia. Deja de tener competencias sobre políticas de salud.

José Ignacio Martínez

José Ignacio Martínez. / Vanesa Lobo

Continuará al frente de Seguridad (Policía Local) y Estrategia Digital y deja Recursos Humanos. No obstante, asume también Empresa y Autonómos, que estaba en manos de Nela García.

Carmen Pina

Carmen Pina / Miguel Ángel González

Se le han asignado las competencias en materia de bienestar social, que incluye la dirección del Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez. Continúa al frente de las delegaciones de Participación Ciudadana y Juventud.

Tomás Sampalo

Tomás Sampalo.

Una vez tome posesión de su acta de concejal, se pondrá al frente de la Delegación de Deportes. También asumirá las competencias municipales en materia de salud, que antes estaban adscritas a Asuntos Sociales.