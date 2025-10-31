El pleno del Ayuntamiento de Jerez aprueba la Cuenta General del Ejercicio 2023

El pleno del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado con carácter definitivo la Cuenta General del Ejercicio 2023, que fue dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas celebrada el pasado 27 de agosto, y no habiéndose presentado alegación alguna sobre la misma durante el periodo de exposición pública, tal y como ha explicado el delegado de Economía, Hacienda y Financiación Pública, Francisco Delgado.

La Cuenta General del Ejercicio 2023 comprende las Cuentas del Ayuntamiento de Jerez; la Cuenta de la Fundación Municipal de Formación y Empleo; y las Cuentas de las Sociedades Mercantiles Locales, como son Corporación Municipal de Jerez, Comujesa; Explotación de los Montes de Propios, Ememsa; y la Empresa municipal de la Vivienda, Emuvijesa. Asimismo, se incluyen las Cuentas de las sociedades mercantiles en las que el Ayuntamiento tiene capital mayoritario, que son Mercajerez, y Circuito de Jerez, Cirjesa.

Asimismo, se incluyen también las Cuentas de las Fundaciones Locales Andrés de Ribera, Centro de Acogida San José, José Manuel Caballero Bonald y Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez, Fundarte.

Además de este asunto, el pleno ha aprobado el nombramiento de Tomás Sampalo como vicepresidente primero del Consejo Territorial de Distrito Este, en sustitución de José Ángel Aparicio, que, como sabido, presentó el pasado 29 de agosto su renuncia a la condición de miembro de la Corporación para incorporarse a su cargo como delegado territorial de Educación en Cádiz de la Junta de Andalucía.

Nuevos consejeros de empresas municipales

Previamente a la celebración del pleno, se convocaron las juntas generales de las empresas municipales de Comujesa, Emuvijesa y Ememsa para el cese y nombramiento de consejeros, motivados por la salida de la Corporación municipal de los concejales de La Confluencia Raúl Ruiz-Berdejo y Kika González, que fueron sustituidos por Violeta Márquez y Teresa Chamizo.

En relación a Comujesa, se ha aprobado el nombramiento del concejal socialista Jesús Alba y el cese de Raúl Ruiz-Berdejo. En el caso de Emuvijesa, entrará como nuevo consejero el edil socialista José Antonio Díaz, que sucede en el cargo a Kika González, y, por parte de Ememsa, se ha aprobado el cese de José Ángel Aparicio y de Kika González, que serán sustituidos por Susana Sánchez y Teresa Chamizo, respectivamente.

Medalla de Oro a Nuestra Señora de Las Angustias

El pleno municipal, presidido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha aprobado con el único voto en contra de La Confluencia otorgar a la imagen de Nuestra Señora de Las Angustias, titular de la Hermandad de Las Angustias, la Medalla de Oro de Jerez, coincidiendo con el Centenario de la Reorganización de la citada entidad que le rinde culto.

La alcaldesa ha felicitado al hermano mayor de Las Angustias, Francisco José Mancilla, que ha asistido al pleno junto con miembros de su junta de gobierno, por la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a su titular, que se hará efectiva en una sesión plenaria que se prevé que tenga lugar el próximo 22 de noviembre.

Como ya se informara con motivo del inicio del procedimiento para la concesión de este título, aprobado en junta de gobierno local el pasado 22 de septiembre, esta iniciativa parte de la Hermandad de Las Angustias para conmemorar esta efemérides para lo cual presentó las firmas recogidas para la adhesión de la presente solicitud. A partir de esa fecha, el expediente continuó su tramitación, incluyendo la publicación en la prensa local para que se pudieran presentar alegaciones en el plazo legalmente establecido.

La alcaldesa ha subrayado la devoción y el fervor que despierta esta imagen entre sus fieles, veneración que se ha venido manteniendo de manera ininterrumpida a lo largo de los años. “Con esta Medalla, la ciudad de Jerez salda una deuda que tenía pendiente con la Virgen de Las Angustias. Es un auténtico honor conceder esta Medalla porque la Hermandad está haciendo un trabajo maravilloso por esta ciudad; sois custodios de una tradición que ha marcado la vida de muchas generaciones y esta distinción ya es una realidad; el próximo día 22 de noviembre será un día grande para la Hermandad”.

Además de ser referente religioso de muchos ciudadanos, existen estrechos lazos de unión habidos históricamente entre el pueblo de Jerez y la vieja "Hermandad del Humilladero", coincidiendo este año, además, con el centenario de la reorganización de su Hermandad”.