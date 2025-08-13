Poda en las palmeras en el centro de Jerez "por motivos de seguridad"

El Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, ha llevado a cabo labores de poda en la Alameda Cristina con el objetivo "de evitar riesgos en la vía pública, manteniendo la seguridad para peatones y tráfico rodado, y mejorar la imagen de este entorno".

Este dispositivo ha requerido, en colaboración con la Delegación Municipal de Movilidad, la presencia de la Policía Local para la ordenación del tráfico en la zona y la cooperación de efectivos del Parque de Bomberos de Jerez, ya que se ha empleado un vehículo escala debido a la considerable altura de las palmeras. Los ejemplares más altos miden entre 25 y 30 metros y las especies de palmeras que se encuentran en este céntrico enclave son ‘Washingtonia’ y ‘Cenit datilera’.

Los operarios, pertenecientes a la empresa concesionaria Ingesan en coordinación con personal municipal, han actuado en toda la plaza para retirar las hojas secas y los frutos de estas plantas ante el peligro que supondría su desprendimiento y caída en la vía pública.

Se trata de una actuación puntual que se suele realizar en verano, coincidiendo con el período de vacaciones y la ausencia de actividad en los centros educativos, para afectar lo menos posible a la rutina diaria de la ciudad y preparar a estas plantas ante situaciones de fuerte viento, elemento de riesgo si no están saneadas.

Por otro lado, otro emplazamiento del centro histórico que ha sido objeto de tareas medioambientales de este tipo es la plaza del Progreso, donde se ha efectuado recientemente a la poda de palmeras y árboles.

Además, la Delegación de Medio Ambiente tiene programada la poda de más palmeras este jueves en la Alameda del Progreso, la Rotonda de los Casinos y la Plaza del Banco, utilizando en estos dos últimos lugares de nuevo medios técnicos del Parque de Bomberos de Jerez para estos trabajos en altura.