Podemos Jerez carga contra el gobierno local por la cancelación del Festival de Títeres

Podemos Jerez ha denunciado la decisión del Ayuntamiento de la ciudad de eliminar de la programación el Festival Internacional de Títeres. La formación morada ha mostrado su total rechazo ante este hecho pues considera que “están cercenando una de las mayores expresiones culturales de Jerez, que ha consagrado a nuestra ciudad como referente cultural internacional en esta disciplina”.

“El festival de títeres en Jerez no es de la señora Pelayo, es del pueblo de Jerez, y no puede serle arrebatado por el miedo que el Partido Popular tenga de las expresiones culturales abiertas que no sean tuteladas por ellos, solo consienten pan y circo”, afirman desde Podemos.

La formación recuerda que este festival ya fue cancelado en 2011 con el gobierno del PP, y tras ser recuperado en 2017, "vuelve a ser eliminado en su 28 edición". Desde Podemos se ha criticado duramente al delegado de Cultura, Francisco Zurita, que ha justificado tal decisión en "la falta de presupuesto", algo que consideran “una excusa y una falta de respeto a la ciudadanía de Jerez. Si hay dinero para reabrir la escuela municipal de tauromaquia, pero no hay dinero para el festival de títeres, que sean honestos y digan que cultura quieren censurar, porque es de eso de lo que estamos hablando".

Ante esto, la formación morada alaba la iniciativa ciudadana surgida en Change.org que bajo el título “Más cultura, menos toros” que está recogiendo firmas en defensa del Festival Internacional de Títeres. “La ciudadanía no es tonta, y no compra las excusas peregrinas que el gobierno ha esgrimido para cancelar el festival, no podemos más que alegrarnos por que la gente se organice y conteste al gobierno municipal apoyamos totalmente esta campaña, y creemos que es un aviso al gobierno municipal de que pese a sus mayorías, tiene que respetar el patrimonio de todos y todas, y que la cultura en Jerez se respeta”.