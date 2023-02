Vecinos de El Pandero: se sienten "abandonados, temen por su salud y viven en condiciones paupérrimas"

Miembros Podemos Jerez visitó el barrio del Pandero, enclavado en lo que han denominado "ese Jerez oculto al que debemos echar una mirada para entender nuestra situación social, Jerez no es solo la ciudad del caballo, la feria, el vino y el flamenco, que se postula para ser Capital Europea de la Cultura, hay otro Jerez al que hay que prestar atención para que Jerez sea una ciudad en mayúsculas".

Apuntan que los habitantes de este barrio están olvidados por las administraciones, y viven en el más terrible abandono. "La mayoría en infraviviendas, algunas con techos apuntalados, aceras por las que rezuman aguas fecales, el hedor inunda las calles y la limpieza brilla por su ausencia". Todo esto, subrayan, mientras el gobierno municipal insiste en el hecho de que Jerez goza de las condiciones necesarias para ser Capital Europea de la Cultura. "Nosotros mantenemos nuestra mirada en estos barrios, en aquello que se mantienen a la sombra y quisiéramos que también se atendiesen sus necesidades. Están apartados de la mirada externa”, explica Manolo Guerrero, cabeza de lista de los morados en Jerez.

Según Podemos Jerez, la gravedad de la cuestión es que estos pequeños bloques de más de 60 años son viviendas públicas de competencia municipal, a los cuales desde los diferentes gobiernos municipales hasta la fecha "no se ofrece la más mínima solución a esta zona de la barriada del Chicle, donde las viviendas se encuentran en estado ruinoso, el alumbrado no funciona correctamente y donde las ratas campan a sus anchas, porque el servicio de limpieza sencillamente no existe... El Pandero es el vivo retrato de la palabra abandono".

Según los morados, los vecinos declaran sentirse abandonados, temen por su salud y viven en condiciones paupérrimas. "La cuestión que se nos plantea y para la que no encontramos una lógica respuesta es: ¿por qué autoridades competentes están ignorando este problema, no sólo en este barrio, son muchos los barrios de la periferia que están en el más absoluto abandono?"

Desde esta formación expresan su deseo de acompañar, ayudar y denunciar el "estado calamitoso de este barrio, y trabajar en pro de encontrar una solución a todos estos gravísimos problemas de los que adolecen muchas zonas recónditas de nuestra ciudad, cuyos problemas no son ni serán mostrados, porque forman parte de ese Jerez oculto, al que cuesta trabajo mirar, al que cuesta trabajo amparar y proteger, o al menos, es lo que revela la inacción de los sucesivos gobiernos de este Ayuntamiento”, concluye Guerrero.