La Policía Local acerca su labor a los niños de Jerez

El Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de Seguridad, que dirige José Ignacio Martínez, ha colaborado con la asociación policial 'IPA Xerez' en el desarrollo de una acción formativa destinada a los 40 niños y niñas que forman parte del campamento de verano de La Ciudad de los Niños, consistente en el conocimiento de la labor de la Policía Local desde una perspectiva lúdica y adaptada a sus edades.

Los agentes han desarrollado juegos a través de cartas y han explicado nociones básicas de Seguridad Vial a los niños y niñas participantes, además de enseñar un vehículo radio-patrulla para que conozcan sus prestaciones y funciones en caso de actuación.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha valorado "muy positivamente acercar a los niños y niñas de Jerez la labor de la Policía Local, y también a través de IPA Xerez, de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, para que conozcan sus funciones y medios como en este caso el vehículo radio-patrulla, y que, en definitiva, sepan que la Policía están para ayudarles en caso de necesidad".

En este sentido, Martínez ha agradecido a 'IPA Xerez' el impulso a esta iniciativa que está en relación con sus objetivos como asociación "de acercar a la ciudadanía la labor de la policía y además en el contexto de una semana en el campamento de La Ciudad de los Niños referida al conocimiento por parte de los más pequeños de profesiones para su futuro". Igualmente, el teniente de alcaldesa ha agradecido "a la coordinadora de La Ciudad de los Niños, Mónica Amaya, y al equipo de monitores y monitoras, su disposición para esta actividad y la importante labor que realizan a diario".

Por su parte, la presidenta de 'IPA Xerez', Mari Luz Rojo, agente de la Policía Local jubilada, acompañada por el secretario de la asociación, José Antonio Morales, y con la participación de dos agentes en activo, ha reivindicado que "es la primera actividad que hacemos como IPA Xerez en la ciudad, y qué mejor que en La Ciudad de los Niños, con estos pequeños y pequeñas que son el futuro, con la finalidad de que conozcan la labor de la policía a través de juegos. Además hemos traído nuestra mascota, la bandera de la asociación y distintos emblemas para que tengan un recuerdo de esta jornada. Hemos contado con la colaboración de la Jefatura de la Policía Local, que nos ha facilitado la presencia de dos compañeros y de un radio-patrulla para esta actividad. Se cumple además aquí el lema 'Servicio por Amistad' de IPA Xerez con esta actividad tan bonita".

Mariluz Rojo ha recordado que la asociación hizo una primera visita como tal a la Yeguada de La Cartuja y que está organizando un viaje a Marruecos dentro del ámbito de convivencia entre los socios policías de los distintos cuerpos. Igualmente, ha avanzado que se está trabajando desde IPA Xerez en la confección de la 'I Exposición de Coleccionismo Policial', que tiene como fecha prevista el próximo 27 de septiembre.

Como expuso 'IPA Xerez' en su presentación el pasado mes de junio a la alcaldesa, María José García-Pelayo, su programa de objetivos tiene como principal finalidad aportar valor a la ciudad y a sus ciudadanos, con actividades dirigidas a colectivos vecinales, a mujeres y a jóvenes, impartidas por instructores policiales acreditados así como crear espacios de convivencia y de aprendizaje entre los propios profesionales, con la creación de Boletines Informativos sobre las actividades.

Embajadores de la candidatura 'Jerez 2031: Capital Europea de la Cultura'

En cuanto a la organización de actividades culturales, y como embajadores de la Candidatura 'Jerez 2031: Capital Europea de la Cultura' con la presencia de policías procedentes de otros países a través de IPA Xerez se gestionan visitas para conocer Jerez, su historia, gastronomía y patrimonio histórico-cultural, con visitas conjuntas a la Yeguada Hierro del Bocado y a La Cartuja de Jerez.

Cobra especial importancia la promoción turística de Jerez a través de las propuestas de IPA Xerez con eventos de visibilidad como la Zambomba IPA Xerez, visitas enoturísticas y el mencionado I Encuentro de Coleccionismo Policial Internacional.

La International Police Association (IPA) cuenta con presencia en más de 100 países y supera los 370.000 afiliados. En España, IPA cuenta con más de 13.500 y es la mayor organización de policías del mundo. Es una asociación sin ánimo de lucro, que fomenta la formación, la solidaridad, la hermandad entre policías y la cooperación entre cuerpos y territorios. Cuenta con un lema propio: ‘Servo per Amikeco’ (Servicio por la Amistad). Actualmente es una organización con status consultivo especial (con voz y voto) en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y con status consultivo en el Consejo de Europa y en la Organización de los Estados Americanos.