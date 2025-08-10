Una veintena de empleados municipales de Jerez cobran más que la alcaldesa

El Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez ha publicado recientemente el listado de las nóminas más altas del Ayuntamiento de la ciudad. Lo ha hecho tras la aprobación inicial del presupuesto municipal 2025 en el pleno del pasado mes de julio.

En el nuevo documento económico del Consistorio se detalla que el gasto de personal asciende a más de 98 millones de euros. Es decir, un 20% más que en el presupuesto anterior (el de 2022, que se encontraba prorrogado), suponiendo un aumento de 16,5 millones más en salarios para las arcas municipales.

Según los datos desvelados por el Observatorio, en el Ayuntamiento de Jerez hay cinco cargos que perciben más de 100.000 euros al año. La nómina más alta es la del interventor general municipal, con 129.100 euros. Un puesto que al Consistorio le cuesta más de 144.600 euros, al sumar el coste de Seguridad Social.

El resto de los salarios que más cuestan al Ayuntamiento son, por este orden, el del tesorero (125.884 euros), el jefe de Policía Local (101.657), el secretario general del pleno (106.528) y el jefe de unidad jurídica de Patrimonio (101.185). En este caso, el sueldo del jefe de Policía Local es menor al del secretario pero su coste de Seguridad Social es superior, por ello es el terceromás costoso para el Consistorio.

En total, estas cinco nóminas suponen más de 564.300 euros al Ayuntamiento. Un coste que supera los 651.000 euros con el pago de la Seguridad Social.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, tiene en el presupuesto de 2025 un sueldo de 76.980 euros, por lo que un total de 22 empleados municipales perciben un salario mayor que la primera autoridad municipal. En el caso de los delegados municipales, sólo uno de los doce que forman el gobierno local está entre los cien trabajadores municipales mejor pagados. Eso sí, ocupa el puesto 97 de este ranking.

Las direcciones de servicio y las jefaturas destacan, como es lógico, entre los puestos mejor pagados en la RPT del Ayuntamiento de Jerez. Además, casi un tercio del top 100 de los mejores pagados son miembros de la Policía Local de la ciudad.

Desde el Observatorio Ciudadano Municipal critican el aumento en personal en este nuevo presupuesto: “Afirman que esta medida mejorará la calidad de vida de todos los ciudadanos, pero cuando revises la lista de beneficiarios y no te encuentres entre ellos, pregúntate: ¿Realmente piensan en el interés general… o están beneficiando a unos pocos a costa de todos?”, han escrito en redes sociales. Por ello, “pedimos transparencia y responsabilidad en la gestión del dinero público”.

Desde este ente recuerdan, además, que la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha calificado de “crítica” la situación del Ayuntamiento de Jerez en su último informe del 16 de julio. Es tras Jaén, el Consistorio con peores datos según el ‘Informe complementario sobre la ejecución presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto 2025 de las Corporaciones Locales’.

Tal como especifica la Airef, “particularmente crítica siguen siendo las situaciones de los ayuntamientos de Jaén, Jerez de la Frontera y Parla, aunque se espera una moderada reducción de su deuda para el cierre de 2025. La situación de sostenibilidad sigue siendo muy complicada. El análisis de indicadores clave, como el saldo no financiero ajustado medio, sigue siendo negativo en estos tres ayuntamientos". "Este saldo en 2024 y 2025 en Parla se mantiene muy negativo, mientras que en Jerez de la Frontera fue positivo de forma puntual en 2024 y otra vez negativo en 2025 y en Jaén es positivo en los dos últimos ejercicios, lo que en este último caso podría traducirse en una tendencia algo más esperanzadora de cara a los próximos ejercicios”, concluye el informe.