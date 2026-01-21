La Policía Local de Jerez efectúa 12 pruebas de alcoholemia y 2 test de drogas con resultado negativo

Uno de los controles efectuados por la Pòlicía Local de Jerez en la campaña de vigilancia intensiva de la DGT al transporte escolar

La Policía Local de Jerez se ha adherido a la campaña de vigilancia intensiva de la DGT al transporte escolar, que estará vigente hasta el próximo viernes 23 de enero, habiendo realizado por parte de la sección de Policía Judicial de Tráfico del cuerpo un total de 10 pruebas de alcoholemia y 2 test de drogas que han ofrecido resultado negativo.

Según lo estipulado por la Dirección General de Tráfico, el tráfico vinculado al ámbito escolar se traduce en el desplazamiento de más de 630.000 menores en horario lectivo y a diario en Andalucía.

De esta manera, se reforzará la vigilancia en el cumplimiento de la normativa tanto de los vehículos como de sus conductores, especialmente en lo relacionado con la velocidad adecuada, consumo de drogas y alcohol, tiempo de conducción o minoración del descanso, así como las posibles distracciones al volante, dos de las causas más habituales en los siniestros en este tipo de vehículos.

Igualmente, se está haciendo hincapié en el uso del cinturón tanto en los trayectos largos como cortos, así como en trayectos urbanos e interurbanos.

En el último operativo de la DGT en la comunidad autónoma fueron denunciados 455 vehículos sobre un control de 756, lo que supone que un 60,2% incumplía algún precepto de seguridad en la conducción, según datos de la citada entidad.

Otras actuaciones de los agentes de Policía Local de Jerez

Asimismo, agentes de la Policía Local de Jerez prestaron asistencia el pasado lunes a Bomberos en sendos incendios sin mayores consecuencias ocurridos en la fachada de una vivienda en la calle Melocotón y en una fachada del barrio de Santiago.

En cuanto a infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, la Policía Local intervino una papelina de droga al conductor de un turismo que conducía de manera errática y que, al percatarse de la presencia de los agentes, inició la marcha de manera abrupta en las inmediaciones del polígono industrial del Portal.