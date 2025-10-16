La Policía Local de Jerez participa un año más en el Columbus Day de Nueva York

Un año más, Jerez ha estado presente en el Columbus Day de Nueva York, como se conoce al Día de la Hispanidad en Estados Unidos. Lo ha hecho gracias a las actividades programadas por la IPA (International Police Association) y en ella han participado los agentes Mari Luz Rojo (presidenta de la asociación) y Moisés Gálvez (miembros de IPA Xerez), además de otros compañeros de diversos cuerpos, Policía Nacional y Guardia Civil, de otros puntos de Andalucía y España.

Gálvez incluso tuvo la oportunidad de desfilar el pasado 12 de octubre por la Gran Avenida de Nueva York en un acto que, aunque estuvo a punto de suspenderse por las malas condiciones climatológicas, se celebró finalmente.

El agente Moisés Gálvez en la comisaría del Bronx.

Previamente, los agentes pudieron comprobar en primera persona cómo es un día de trabajo en la ciudad neoyorquina, primero visitando la Academia de Policía y acto seguido, realizando una ronda de patrulla (de la Comisaría 49 y que duró siete horas) por el Bronx, uno de los barrios más conflictivos de la localidad. "Es una experiencia increíble y realmente no te das cuenta del peligro que corren a diario los compañeros hasta que no estás allí. Durante mi turno hubo siete detenidos, un robo con arma blanca, un tiroteo y hasta un sargento que venía con nosotros en apoyo, recibió un tiro".