La Policía Local de Jerez patrulla en La Plata e Icovesa e interpone cinco denuncias

Dos agentes de la Policía Local de Jerez conversan con una vecina en el parque flamecólogo Juan de la Plata

La Policía Local de Jerez sigue efectuando controles de seguridad en distintas barriadas de la ciudad para dar respuestas a las demandas vecinales, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Igualmente, ha interpuesto cinco denuncias por superarse las tasas de alcohol permitidas en diversos controles realizados, en los últimos días, de forma aleatoria.

Estas labores de seguridad, que se efectúan de lunes a viernes de cada semana, se han llevado a cabo el pasado fin de semana y festivo, en las barridas de La Plata e Icovesa, respondiendo a las peticiones que asociaciones de vecinos y comerciantes realizan en la Mesa Técnica de Seguridad de los distritos.

Cabe recordar que la Policía Local está llevando a cabo un refuerzo de seguridad en las barriadas mencionadas, así como en San Valentín, Parque Atlántico, Alegría, Torresoto, San José Obrero, Torres de Córdoba y calles Nueva y Santiago.

Refuerzo que se puso en marcha a principios de la temporada veraniega, y que según el teniente de alcaldesa de Seguridad, Ignacio Martínez "está dando muy buenos resultados. Hay un contacto permanente con los vecinos en estas rondas de vigilancia y esto da además más tranquilidad a la vez que minimizan los hechos delictivos o contra las ordenanzas municipales. La valoración de este servicio es positiva y está dando muy buenos resultados”.

Ignacio Martínez ha hecho hincapié en que este refuerzo se lleva a cabo con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía “al que quiero agradecer el trabajo. La colaboración es siempre esencial para obtener resultados positivos y en materia de seguridad todavía más”.

Controles alcoholemia y vigilancia de incendios

Respecto a los controles de alcoholemia se han realizado 55 pruebas dando cinco de ellas resultados positivos, por lo que fueron denunciadas administrativamente al superar la tasa de alcohol el mínimo reglamentario y una de ellas se procedió a instruir el correspondiente atestado por presunto delito contra la Seguridad Vial.

Por otra parte, la Policía Local ha llevado a cabo continuos controles en las zonas afectadas por incendios ocurridos en los pasados días, comprobando que no existen focos activos en lugares como el Parque de La Suara, Torrecera y Cuartillos.

Reseñar que el pasado día 17 se inició un incendio en una finca agrícola en la Barriada rural de Mesas de Asta donde ardió una plantación de girasoles, el cual fue sofocado por varias unidades de bomberos con la colaboración de agentes de la Policía Local.