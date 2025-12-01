La Policía Local salva la vida a una niña de 17 meses que se hallaba en un vehículo sin poder respirar

Los agentes de una unidad motorizada de la Policía Local salvaron este domingo la vida de una niña de 17 meses tras practicarle maniobras para conseguir que volviera a respirar. La menor se encontraba en un vehículo, junto a su madre y su hermano, de 8 años. La familia ha informado a la Policía Local que la pequeña se encuentra estable en el Hospital de Jerez.

Los hechos ocurrieron anoche, al filo de las 22 horas, cuando los agentes de la citada unidad motorizada observaron la conducción acelerada, anómala y desesperada de la madre, que circulaba por la Glorieta de la Guardia Civil en dirección a Madre de Dios, tocando repetidamente el claxon y sacando la mano por la ventanilla. A la llegada de los policías locales, la conductora les pidió auxilio alertando de la situación de su hija, de manera que los agentes activaron el dispositivo lumínico para hacer de escolta abriendo paso al vehículo hasta el Hospital y uno de los agentes de la unidad, que es subinspector del cuerpo, se mete en el coche para acompañarlos al Hospital.

El agente ordena a sus compañeros detener la marcha en la avenida Torresoto junto a la Cuesta de la Alcubilla, al observar la evolución de la pequeña, que presenta "color amoratado de la cara, la lengua hacia atrás, y la boca fuertemente cerrada" de manera que procede de manera inmediata a practicar las maniobras de insuflación de aire al objeto de que volviera a recuperar la respiración, liberándole la lengua. Los otros agentes atienden a la madre y al hermano, en estado de tensión. Tras unos minutos difíciles, consigue que la pequeña vuelva a respirar. La unidad escoltó al vehículo hasta el Servicio de Urgencias de Maternidad del Hospital Universitario de Jerez y permaneció en el mismo hasta la llegada de un familiar que se hizo cargo del hermano de la pequeña.

En otro orden de cosas, hace unos días, e igualmente dentro de los 'servicios humanitarios', otra unidad de agentes consiguieron sacar de una parada cardiorrespiratoria a una adolescente que se encontraba junto a su madre en su domicilio, tras aplicar maniobras de reanimación cardio-pulmonar (RCP) mientras llegada la ambulancia. A la llegada de los agentes observaron que la menor no respiraba y lograron reanimarla. A la llegada del 061, los sanitarios lograron estabilizarla y trasladarla al Hospital Universitario de Jerez.

Asimismo, durante el fin de semana, a las 23:30 horas, en calle Tornería, la Policía Local atiende a un menor en estado ebrio que se encuentra desmayado. Se localiza a los padres y es trasladado al Hospital con la escolta de la citada unidad policial, que activa los dispositivos luminosos para abrir paso.

Otras intervenciones

En cuanto a otras intervenciones durante los últimos días, la Policía Local ha denunciado a tres conductores por delitos contra la Seguridad Vial. En uno de los casos, el conductor de un ciclomotor sin licencia se vio implicado en un accidente de tráfico mientras que en otro, una conductora en estado ebrio, como así lo evidenció el test de alcoholemia, perdió el control del vehículo, que impactó contra una farola en la glorieta de Chapín, resultando la filiada ilesa. En el tercero de los casos, en una colisión entre dos turismos en la glorieta de Biarritz, se da la circunstancia de que uno de los conductores de los vehículos implicados ofrece resultado positivo en alcoholemia.

Igualmente, en la avenida Reina Sofía, se interviene una papelina de cocaína al conductor de un patinete eléctrico, que además fue sancionado por circular en sentido contrario, y han sido también denunciados dos individuos por portar armas blancas no autorizadas en la zona este de la ciudad.

En lo referente a las campañas de la Dirección General de Tráfico a las que se adhiere la Policía Local, ha sido denunciado el conductor de una furgoneta por hacer uso del teléfono móvil mientras circulaba en la zona centro.

En lo que respecta a las actas a establecimientos de hostelería, se han realizado distintas actas de inspección que han supuesto sanciones por no disponer en determinados casos de Seguro de Responsabilidad Civil, ocupación de vía pública con máquinas recreativas, actuaciones musicales sin autorización y carencia de autorización para ocupación de vía pública con mostrador y veladores, así como en otro caso por incumplimiento del horario de cierre.