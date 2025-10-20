La Policía Nacional detiene al autor de un robo con arma de fuego simulada en el centro de Jerez

Agentes de la Policía Nacional especializados en la investigación criminal de la UDEV de la Comisaría de Jerez han localizado y detenido al presunto autor de un robo con violencia, utilizando una supuesta arma de fuego que causó cierta alarma entre los comerciantes y vecinos de la zona centro de la ciudad. El arma era falsa pero su apariencia intimidante generó tensión en el establecimiento y sus alrededores.

El suceso tuvo lugar sobre las 17:00 horas del pasado viernes 10 de octubre cuando la tranquilidad de la zona se vio alterada por un sujeto armado con una supuesta arma de fuego. El individuo irrumpió en Las Tartitas de Mari, un comercio dedicado a la pastelería ubicado en la calle Cartuja, exigiendo la entrega del dinero de la caja registradora mientras esgrimía la supuesta arma de fuego. Tras conseguir su propósito, el individuo abandonó el lugar rápidamente antes de la llegada de las patrullas policiales a bordo de un vehículo que había dejado estacionado en las inmediaciones.

Las pesquisas fueron asumidas por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Jerez, quienes llevaron a cabo una exhaustiva investigación que permitió la localización y detención del presunto autor. La actuación policial ha contribuido a restablecer la tranquilidad entre comerciantes y vecinos del centro, que habían mostrado su preocupación por los hechos.

El presunto autor fue posteriormente trasladado a dependencias policiales donde continúa ingresado en el área de detención a la espera que sea puesto a disposición de la Autoridad Judicial.