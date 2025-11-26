Un detenido en Jerez por tenencia y distribución de material pedófilo

Un agente de la Policía Nacional del Grupo de Delitos Tecnológicos

La Policía Nacional de Jerez ha detenido en la zona norte de la ciudad, a un varón como presunto autor de los delitos de tenencia y distribución de material pornográfico infantil.

El individuo, de 37 años, presuntamente distribuía y compartía diariamente material de extrema crudeza contra niños y niñas de muy corta edad.

Los especialistas detectan actividad ilícita en la red

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Jerez, tras detectar actividades compatibles con el intercambio de archivos ilegales en la red.

Con la correspondiente autorización judicial de entrada y registro, los agentes se personaron en el domicilio del investigado con el fin de intervenir los equipos informáticos utilizados para la actividad delictiva.

En el momento de la actuación, el encartado no colaboró con los efectivos policiales, motivo por el cual fue necesario acceder a la vivienda empleando la fuerza mínima imprescindible, procediendo al forzamiento de la acceso principal de la vivienda para impedir la destrucción de pruebas.

Los agentes, una vez dentro de la vivienda, localizaban y detenían al individuo en una de las habitaciones de la planta alta, donde se encontraba presuntamente tratando de borrar los archivos delictivos en un equipo de sobremesa.

Los equipos informáticos quedaron bajo custodia para su análisis

Durante el registro, los agentes localizaban e incautaban un equipo informático de sobremesa en cuyo disco duro, localizaban abundante material de esta índole, especialmente de archivos de especial crudeza con abusos a niños y niñas de corta edad.

Como resultado, el varón de 37 años de edad fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde quedó ingresado en el área de detención dela Comisaría de Jerez, hasta que fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente y del Ministerio Fiscal