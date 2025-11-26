"Nuestros policías no tienen medios para enfrentarse a la entrada de droga por el Guadalete con narcos con armas de guerra"

Vox Jerez ha manifestado su “preocupación por la situación de inseguridad" que, según denuncian, “se extiende por todos los barrios de la ciudad” y ha anunciado que llevará al próximo pleno una iniciativa para exigir al Gobierno de España “el aumento real de agentes y de medios materiales que Jerez necesita y que hoy simplemente no tiene”.

El portavoz de Vox, Antonio Fernández, ha sido claro: “En Jerez conviven dos realidades. Una es la que se conoce, la que vemos todos a diario en las noticias: Robos continuos a nuestros negocios y autónomos, en lugares como la propia plaza del Caballo o La Milagrosa, saqueo a nuestros coches o la última que ya ha terminado de indignar a la gente. Un vecino de 78 años al que le arrebatan 800 euros a plena luz del día en el Olivar de Rivero”.

Fernández ha lamentado que “los delincuentes cada vez se sienten más impunes, porque no les pasa nada. En cambio, castigamos a las personas que cumplen la ley y hacen las cosas bien. Cualquier jerezano sabe que esto no puede seguir así. Queremos un Jerez seguro, como el que siempre hemos conocido”.

La otra realidad a la que se refiere el portavoz es la que “muchos jerezanos desconocen”. Antonio Fernández ha hecho referencia a "un problema silencioso que tenemos muy cerca". “Cada noche está entrando droga en Jerez por el río Guadalete, con narcos que vienen preparados con armas de guerra. Nuestros policías no tienen medios para enfrentarse a eso. ¿De verdad alguien cree que esta situación debemos normalizarla?”.

Debido a las dos realidades descritas, Vox llevará al próximo pleno una propuesta clara: “Más agentes, más medios, y una Comisaría acorde a la realidad de Jerez”. La formación insiste en que la ciudad necesita más agentes y una Comisaría equipada para una población de más de 212.000 habitantes.

“La ley actual dice que tenemos 411 agentes autorizados, pero ni siquiera esa cifra está cubierta”, denuncia Fernández que pretende que Jerez tenga todos los agentes que se le permita. “El sindicato Jupol nos habla de la necesidad urgente de al menos 40 policías más, como mínimo. Y además, Jerez continúa con un nivel retributivo inferior al que le corresponde, lo que provoca que muchos policías prefieran otros destinos. Así es imposible competir”.

Además, la propuesta de Vox pedirá, una vez más, declarar la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad para incentivar la llegada de agentes.

“Los jerezanos deben ver patrullas en todos los barrios, tienen derecho a pasear seguros por cualquier lugar y a saber que su Policía cuenta con los medios adecuados”, afirma el portavoz. “No pedimos nada extraordinario. Pedimos lo que Jerez merece y necesita”.

Fernández ha asegurado que “si queremos un Jerez seguro, el Gobierno debe actuar ya. Nosotros seguiremos siendo la voz de los jerezanos que no quieren vivir con miedo o resignación en su propia ciudad”.