El sorteo de Euromillones deja un millón de euros en la barriada de La Plata de Jerez

Imagen del despacho receptor número 42.055, situado en la Plaza Constitución, en la barriada de La Plata de Jerez

El sorteo de Euromillones, celebrado este pasado martes 17 de febrero ha dejado un premio de un millón de euros en la ciudad de Jerez de la Frontera, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código XVG09570, ha sido validado en el despacho receptor número 42.055 de la citada localidad, situado en la Plaza Constitución, en la barriada de La Plata, un kiosco de prensa y revistas conocido como La Plata, al lado del bar y churrería La Parada.

En el sorteo de Euromillones de este martes no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más uno), el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (5 + 0) hay un acertante en España con una apuesta validado en el pespacho receptor número 85.350 de Valladolid, situado en Portillo del Prado, 3.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones estuvo formada por los números 1, 4, 6, 10, 41.

Las estrellas son 5 y 12.

La recaudación ha ascendido a 41.822.440,00 euros.