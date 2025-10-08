Frustrado el robo con fuerza en un conocido negocio de restauración de Jerez

Agentes de la Policía Nacional de Jerez intervinieron a primera hora de la mañana del domingo 05 de octubre, impidiendo la consecución de un robo con fuerza contra un negocio histórico de restauración ubicado en la Plaza de Esteve, en el centro histórico y comercial de Jerez de la Frontera, los policías nacionales interceptaron y detuvieron a los autores y recuperaron todo el dinero y efectos robados.

Sobre las 06:00 horas de la mañana la central de alarmas comunicaba a la sala operativa del 091 el salto de la misma en varios puntos del interior del local, rápidamente se desplazaron al lugar dos unidades radio patrullas de la Policía Nacional cuyos agentes localizaban a dos individuos, hombre y mujer, cuyas características físicas y vestimentas coincidían plenamente con las imágenes de las cámaras de seguridad del interior del local afectado, ambos trataban de huir de la zona de soportales de la Plaza de Esteve hacía la cercana Plaza del Arenal.

Fueron interceptados cuando trataban de huir de la zona

Cuando los agentes les interceptaron descubrieron que uno de ellos iba armado con cuchillo de grandes dimensiones y que, entre sus ropas, portaban dinero en metálico y objetos electrónicos tipo Ipad y teléfonos móviles, que minutos más tarde se demostró que provenían del interior del local, al mismo habían logrado acceder tras forzar los cierres exteriores y fracturar la puerta de acceso principal.

En base a las evidencias apreciadas, los agentes procedieron a la detención de ambas personas por los presuntos de delitos de robo con fuerza y a su traslado a las dependencias de la Comisaría de Jerez en la Avenida de la Universidad donde ingresaron en calabozos hasta que fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial y del Ministerio Fiscal.

Desde la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano ODAC se consiguió localizar a los propietarios del negocio y todos los objetos y dinero recuperados les fueron entregados en las dependencias de la Comisaría de Jerez.