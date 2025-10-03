Jerez recibirá unos 11,9 millones de fondos europeos para acometer obras hasta 2030

El Ayuntamiento de Jerez recibirá unos 11,9 millones de euros de fondos europeos para acometer obras de mejora y de eficiencia energética en calles y edificios públicos hasta 2030. Este viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, con la asignación de cantidades tras la propuesta que el gobierno municipal presentó a principios de año y que fue hecha pública en un acto celebrado en febrero en Los Claustros de Santo Domingo. No obstante, el importe es inferior al solicitado, ya que el Consistorio aspiraba a recibir en torno a 17 millones de euros.

Estos fondos son fruto de una convocatoria que el Gobierno central abrió en octubre del año pasado para destinar importes vinculados a las ayudas Feder de la Unión Europea para actuaciones por parte de los ayuntamientos que se repartirían en función de la categoría de la comunidad autónoma por su grado de desarrollo —es la llamada Estrategia de Desarrollo Intgrado Local (Edil)—. De este modo, las bases reguladoras de esta convocatoria establecía que las grandes ciudades, entre las que se incluyó Jerez, podrían presentar proyectos financiables por un total de 20 millones de euros, un importe que sería subvencionado en un 85% por estas ayudas.

Para ello, los ayuntamientos tenían que presentar un Plan de Actuación Integrado (PAI) donde detallar las intervenciones que se pretenderían ejecutar. La propuesta municipal pasó el corte de la comisión de valoración del Ministerio superando el umbral mínimo solicitado. Sin embargo, el presupuesto total asignado para actuaciones subvencionables a toda la comunidad autonóma no cubre la totalidad de las propuestas de las entidades locales que finalmente cumplen con los requisitos, de ahí que finalmente los beneficiarios se les haya asignado menos ayudas del importe solicitado —será en torno a un 70% de la propuesta planteada—, un supuesto que contemplaba la normativa que regula estas ayudas.

De este modo, son 20 los ayuntamientos andaluces que se beneficiarán de estos fondos, entre ellos Jerez, asignándoles a todos que se les autoriza a hacer una inversión que ronde los 14 millones de euros, de los que un 85% (11,9 millones) serán financiados con fondos europeos. Así, junto al jerezano también son beneficiarios otros ayuntamientos de la provincia como Cádiz, Algeciras, El Puerto, San Fernando y Chiclana.

Pendiente de los proyectos

Teniendo en cuenta que el plan presentado por Jerez tiene un presupuesto superior al finalmente asignado, ahora el gobierno deberá decidir si reduce el número de actuaciones a ejecutar, mantiene la totalidad reduciéndolas el presupuesto o bien las acaba realizando con fondos propios.

Sobre este asunto, el gobierno municipal explicó que se está a la espera de la resolución definitiva —ahora se ha publicado la provisional— para poder hablar con el Ministerio de Hacienda para concretar qué se puede y que no, aunque considera que será necesaria una "modificación sustancial" de la propuesta definitiva que se ejecute ante el menor importe asignado.

En el listado que incluyó se planteaba, entre otras actuaciones, la reurbanización de varias calles del centro como el Arroyo, Compañía, Padre Rego o Muro, entre otras, la rehabilitación del antiguo colegio de La Merced o del Mercado de la Plata, mejoras en varios centros educativos de la zona oeste como el Isabel La Católica, el Luis Vives o el Andrés de Ribera, la reforma del antiguo Cine Astoria o el traslado del Archivo Histórico Municipal a las Bodegas Díez Mérito, entre otras.

El PSOE aplaude la concesión

El portavoz municipal del PSOE, José Antonio Díaz, aseguró que la asignación de estos fondos supone una muestra del "compromiso con Jerez" del Gobierno central. Así, recordó que estas ayudas se suman a otras inversiones realizadas por el Estado en la ciudad como las mejoras del acceso a la ciudad por la avenida de La Granja y la Rotonda Michelín, la reforma de los colegios Tartessos y Antonio de Nebrija, la nueva Comisa-ría de Policía Nacional, el nuevo edificio de la Seguridad Social o las "nuevas inversiones para el Aeropuerto de Jerez".

En un comunicado, el representante socialista señaló: "Esta buena noticia para Jerez que representan los más de 11 millones de euros del plan Edil confirma que el Gobierno de España tiene a Jerez como un objetivo prioritario de inversión". Asimismo le reprochó a la alcaldesa, María José García-Pelayo, que se nigue "a admitir la importancia de este esfuerzo inversor para nuestra ciudad y aprovecha cualquier ocasión para confrontar contra el Gobierno de España que es la administración que más ayuda a Jerez con apoyo económico e inversiones reales y tangibles”.