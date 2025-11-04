La Policía Nacional de Jerez desarticula un punto de venta de droga en el barrio de Torresoto

La Policía Nacional de Jerez ha llevado a cabo la denominada “Operación Cerrillo”, mediante la que ha detenido a cinco personas como presuntos responsables de constituir un grupo criminal dedicado a la venta de sustancias estupefacientes en la zona sur de la ciudad.

Los detenidos regentaban un activo punto de venta de drogas en la popular barriada de Torresoto, donde acudían toxicómanos de toda la ciudad para adquirir dosis, en mayor medida heroína, cocaína y opiáceos sintéticos.

Punto de venta de droga que deterioraba la convivencia vecinal

La investigación se inició a principios del presente mes de octubre, cuando se recabaron las primeras informaciones e indicios que apuntaban a que se había establecido en el barrio de Torresoto, un punto de venta de sustancias estupefacientes que estaba deteriorando la convivencia y la seguridad ciudadana en la zona.

Una vez iniciadas las pesquisas del Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial con el apoyo del resto de servicios de la Comisaría, se solicitó la autorización de entrada y registro, que fue concedida por el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Jerez, llevándose a cabo a primera hora del pasado jueves 30 de octubre de 2025.

Detenidos cinco individuos

Durante la operación se llevó a cabo la detención de los cinco integrantes del grupo criminal, tres varones y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 29 y los 51 años, en el registro del inmueble se localizaron una balanza de precisión, dos cuchillos, uno de ellos tipo machete de gran longitud de hoja, libros con registros de las venta de droga, 27 comprimidos de opiáceos, 71 capsulas de heroína y otros 14,4 gramos de la misma sustancia, 56 cápsulas de cocaína y otros 7,9 gramos de la misma sustancia, distintas cantidades de hachís y marihuana y 2.047 euros en metálico.