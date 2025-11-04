La Guardia Civil de Jerez investiga el robo de 600 litros de aceite en Prado del Rey

El equipo ROCA de Jerez de la Frontera de la Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un robo con fuerza cometido en las instalaciones de un molino de aceite --una almazara-- de la localidad de Prado del Rey.

En total se sustrajeron 120 garrafas de aceite con un total de 600 litros, estando valorado en más de 5.000 euros.

Los hechos se produjeron el pasado mes de diciembre cuando los agentes tuvieron conocimiento de una denuncia interpuesta por un robo de aceite de oliva virgen extra en el citado molino, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

El autor habría forzado la cancela y las puertas de acceso al interior de la nave y una vez en el interior, sustrajo 120 garrafas de aceite de oliva virgen extra de cinco litros cada una, llevándose un total de 600 litros de aceite.

Durante las investigaciones llevadas a cabo por los agentes del equipo ROCA de Jerez, especializada en la prevención y esclarecimiento de los delitos producidos en el entorno rural, dieron como resultado la investigación de una persona vecina de Prado del Rey.

Hasta el momento se continúan con las investigaciones y no se descartan nuevas detenciones.