Dos detenidos ingresan en prisión por más de 30 robos en vehículos en Jerez

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera, a tres varones como presuntos autores de 33 robos con fuerza en interior de vehículos perpetrados durante los últimos meses, tanto en la vía pública como en garajes comunitarios.

Los dos primeros arrestados fueron detenidos en dos intervenciones diferenciadas llevadas cabo por las unidades radio patrulla de la Policía Nacional, cuyos agentes les sorprendieron in fraganti, la primera sobre las 06:00 de la mañana del sábado 25 en la calle Fernán Caballero y la segunda sobre las 05:00 horas del martes 28 en la calle Padre Torres Silva, posteriormente los investigadores han recabado pruebas que les incriminan en otros hechos similares sucedidos recientemente.

Deambulaban por Jerez buscando objetos de valor en el interior de vehículos estacionados en la vía pública

Ninguno de ellos actuaba en connivencia con los demás, pero sí que habían adoptado el mismo modus operandi, se desplazaban por los distintos barrios de Jerez buscando vehículos estacionados en la vía pública que pudieran contener algún efecto de valor, para acto seguido, fracturar los cristales para acceder al interior y proceder a la sustracción.

En el caso del sábado 25 el autor fue sorprendido por dos ciudadanos antes de la llegada de los agentes, en ese momento,emprendió la huida y al ser alcanzado, esgrimió un arma blanca para intimidarlos, logrando sustraer los objetos y escapar hasta que minutos más tarde fue localizado por los policías nacionales, que lograban desarmarlo y detenerlo, en este caso la Autoridad Judicial ha dictado el ingreso en prisión.

26 robos con fuerza en interior de vehículos dentro de garajes comunitarios

Caso aparte constituye los delitos que se le imputan al tercero de los detenidos, en este caso la investigación se centró en garajes comunitarios en diferentes puntos de Jerez, donde se habían detectado múltiples denuncias por robos.

Se le imputan 27 robos con fuerza en interior de vehículos, cometidos principalmente en garajes comunitarios, salvo uno registrado en vía pública.

Tras su puesta disposición, el Juez ha decretado su ingreso en prisión.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron ingresados en el área de calabozos hasta su puesta disposición de la Autoridad Judicial.