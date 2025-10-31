Tres personas afectadas por el humo, entre ellas dos policías, por un grave incendio en Jerez

Los efectivos de Bomberos durante el rescate del vecino en una casa incendiada en Jerez

Tres personas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, han resultado afectadas por inhalación de humo en un grave incendio declarado en una vivienda en Jerez de la Frontera.

El incendio se produjo la tarde del jueves en la segunda planta de un edificio de la calle Tinto, según ha informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

Dos agentes de la Policía Nacional refugiados en la terraza

A la llegada de los efectivos del parque de Jerez, los bomberos encontraron refugiados en una terraza a dos agentes de la Policía Nacional junto al ocupante del inmueble, a quien habían conseguido sacar del interior, aunque todos se encontraban afectados por el abundante humo que salía por una ventana.

Los bomberos rescataron al ocupante y lo trasladaron hasta la calle, mientras que los dos agentes pudieron salir por su propio pie.

Posteriormente, se procedió a la extinción del fuego y a la ventilación de la vivienda.

Los dos policías fueron atendidos en el lugar por los servicios sanitarios del 061, mientras que el residente fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario.

Diez bomberos participaron en las tareas de extinción

En las labores de extinción actuaron diez bomberos con cinco vehículos: una autobomba rural pesada (R-31), una urbana ligera (P-53), una urbana pesada (U-40), una autoescala (E-19) y un vehículo de mando (M-51). En la intervención también participó la Policía Local.