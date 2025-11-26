Oferta de empleo: Buscan trabajadores de la construcción para una obra de larga duración cerca de Jerez

La empresa Construcciones Y Reformas Jedie SL ha comenzado la búsqueda de trabajadores de la contrucción para un nuevo proyecto. A través de la web genda.es, oferta distintos puestos para ampliar el equipo para una gran promoción de 300 viviendas en El Puerto de Santa María. En concreto, la empresa busca oficiales de 1ª de albañilería; peones de albañilería y cuadrillas completas (oficiales + peones).

Las funciones principales serán la "ejecución de trabajos de albañilería en obra nueva de viviendas; Replanteos, cerramientos, tabiques, enfoscados, solerías, remates, etc.; cumplimiento de las normas de seguridad y salud en obra; así como trabajo en equipo y buen ritmo de producción".

Los requisitos para optar a estas ofertas es tener experiencia demostrable en construcción (obra nueva de viviendas); alta en la Seguridad Social y documentación en regla; curso de PRL de 20h / 60h valorable; seriedad, responsabilidad y compromiso con los plazos de la obra. Para las cuadrillas, además, se valorará disponer de vehículo propio y herramientas.

Las condiciones económicas serán las siguientes: "Trabajo a destajo, cobrando por metro ejecutado. Ingresos orientativos entre 1.600 euros y 2.000 euros mensuales, según rendimiento, metros realizados y categoría profesional". Se trata, tal como apuntan, de una "obra de larga duración (promoción de 300 viviendas)".

Los interesados en esta oferta pueden acceder e inscribirse en ella a través de este enlace de Genda.