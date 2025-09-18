La polifacética Lolita Flores revela que vive de alquiler: vendió su piso "para pagar a Hacienda"

La cantante, actriz y presentadora, conocida artísticamente desde sus inicios como Lolita y posteriormente como Lolita Flores, no se muerde la lengua. Nunca lo ha hecho y en una entrevista reciente concedida a Julia Otero, habla de sus problemas con Hacienda y cómo estos han repercutido en su vida actual.

En una entrevista concedida a Jordi Évole, la primogénita de la Faraona de España se desnudó al completo con la sinceridad y la franqueza que la caracterizan. Entonces hablo de la pérdida de su madre, Lola Flores, y de su hermano, Antonio Flores, en apenas dos semanas, de su relación con las drogas, así como de los amores de su vida, entre otros asuntos. En esta ocasión ha revelado que vive de alquiler.

Lolita Flores contó algunos detalles de su vida privada como que reside junto a su hijo en una vivienda de alquiler, ya que, compró un piso que más tarde vendió para pagar a Hacienda. Al parecer, fue diana de más de una inspección por parte del ministerio que encabezaba el entonces ministro Cristóbal Montoro.

Su domicilio actual se ubica cerca de la zona del estadio Santiago Bernabéu. Según 'El Español', el bloque cuenta con diez plantas y viviendas de gran tamaño, que van desde los 200 a los 500 metros cuadrados. El alquiler en la zona puede alcanzar los 3.000 euros al mes.

El tiempo ha pasado y ahora es la justicia la que pide rendir cuentas al exministro Montoro. Sin embargo, la artista evitó cebarse con él, pues ya nada le va a devolver lo que le quitaron a ella y ni a sus compañeros de profesión que vivieron algo similar.

Lolita Flores y Jerez

En la actualidad, Lolita Flores tiene estrechos vínculos en Jerez tierra natal de su madre, la gran Lola Flores. En plaza de Belén se encuentra un museo dedidaco a la jerezana más universal por ejemplo.

Lolita Flores / Miguel Ángel González

Una de las visitas más recientes a Jerez fue haciendo escala en una obra de teatro que represento en el coleso jerezano. Fue en octubre de 2024, como protagonista de 'Poncia', una obra escrita y dirigida por Luis Luque, que toma como referencia el personaje de esta criada de La casa de Bernarda de Federico García Lorca. “Mi madre estuvo a punto de ser Poncia, pero no pudo y muchos años después, aquí está su hija para asumir el reto", señaló entonces Lolita Flores a los medios de comunicación.