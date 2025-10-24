El Portal celebra este domingo 26 el Día Contra el Cáncer de Mama con una jornada solidaria y de convivencia

Celebración del Día contra el Cáncer de Mama en El Portal en una edición anterior.

La Barriada de El Portal acoge este domingo 26 de octubre una completa jornada de actividades con motivo del Día Contra el Cáncer de Mama bajo el lema 'Juntos por una causa que ilumina corazones. Siempre con la mirada puesta en su sonrisa'.

La iniciativa, organizada por los vecinos de la Barriada de El Portal y que cuenta con la colaboración de colectivos vecinales, entidades sociales y el tejido asociativo de la zona, pretende fomentar la sensibilización, la prevención y el apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad, así como rendir homenaje a todas las mujeres que han luchado o luchan contra el cáncer de mama y todos los cánceres.

El programa de actividades comenzará a las 10:00 horas con una misa y continuará a las 12:00 horas con un acto de testimonio y fuerza en el lazo de piedra de la barriada donde podrán participar todos los asistentes, además durante toda la jornada hay actividades para todos los públicos: venta solidaria de camisetas y dulces en el parque infantil, actos testimoniales, convivencia en el recinto de la antigua Azucarera, exhibición de Flamenco Body Form, degustación de arroz y menudo solidario, y una actuación sorpresa.

Programación del Día contra el Cáncer de Mama en El Portal.

A lo largo de la tarde se celebrarán un sorteo de rifas, el tradicional partido de fútbol clásico (Barcelona vs. Real Madrid), una merienda con buñuelos y porras con chocolate y, como broche final, un bingo solidario en el que podrá participar todo el público. El evento concluirá a las 19:00 horas con el agradecimiento a colaboradores y voluntariado. Todo lo recaudado se detinará al cáncer infantil y al proyecto 'Por una sonrisa'.

Desde la organización se invita a toda la ciudadanía de Jerez y la comarca a participar en este encuentro solidario, que combina actividades lúdicas y de convivencia con un mensaje de esperanza y compromiso social.

“Queremos que El Portal se llene de color, de alegría y de apoyo mutuo. Este día es un recordatorio de la fuerza de la comunidad y de la importancia de seguir impulsando la investigación y la prevención del cáncer de mama”, señalan desde la organización.