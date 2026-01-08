El PP entiende que "el PSOE de Jerez reconoce en su inicio de año que las políticas de Pedro Sánchez no funcionan"

"Hasta el PSOE de Jerez se ha dado cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez no es la solución para los ciudadanos, de ahí que en su inicio de año haya reclamado al Gobierno de España, el de Sánchez y Montero, que baje los impuestos y que, de una vez, se ponga a construir vivienda asequible", subraya el PP de Jerez para "denunciar el cinismo de los socialistas jerezanos, representantes del Gobierno que más ha subido los impuestos a los ciudadanos, incluyendo la reciente creación de la tasa de basura o la reciente subida del precio de la luz".

Los populares añaden que "Pedro Sánchez y María Jesús Montero son los reyes de subir los impuestos a los jerezanos, con más de 96 subidas en estos siente años, provocando que las familias cada día tengan más problemas para llenar la nevera y, sobre todo, para acceder a una vivienda digna".

"Porque si tanto le preocupa al PSOE la vivienda, ¿por qué no insiste a su Gobierno de España que, tras siete años en Moncloa, haga algo más que poner un número de teléfono?", continúa la nota de prensa del PP, añadiendo que que “entendemos que debe ser muy complicado representar a un Gobierno que lleva siete años sin mover un dedo por construir vivienda pública, que lleva siete años con un Ministerio que no ha hecho absolutamente nada o, en todo caso, que su único 'mérito' ha sido aprobar una ley que ha encarecido los precios, que ha dificultado aún más el acceso a la primera vivienda y que prima a los okupas antes que a los propietarios".

El PP de Jerez sostiene que "el PSOE sigue vivienda absolutamente alejado de la realidad, con unas críticas totalmente inventadas y cargadas de mentiras. Porque, al contrario que el Gobierno de Pedro Sánchez, tanto el Ayuntamiento de Jerez como la Junta sí están adoptando medidas concretas y realistas que redunden en una mejora del acceso a la vivienda, como el fomento de la rehabilitación en el casco histórico, la puesta a disposición de bolsas de suelo público para la construcción de vivienda asequible, la modificación del PGOU para la regulación de las viviendas turísticas o la planificación de nuevas viviendas en la zona rural".