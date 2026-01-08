El PSOE de Jerez propone para 2026 vivienda pública, limpieza y bajada de impuestos

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, ha realizado un balance crítico de la gestión de la alcaldesa María José García-Pelayo y del gobierno del Partido Popular, asegurando que “viven en una realidad completamente distinta a la que viven los jerezanos y jerezanas”. Según Díaz, “el balance que hace la alcaldesa no es un balance de gestión, es un balance de autocompasión, de excusas, de propaganda y de queja permanente, muy alejado de lo que ocurre en la calle. Gobernar no es lamentarse constantemente; gobernar es asumir responsabilidades y dar soluciones”.

El portavoz socialista ha señalado que "si hay un hecho que destaca por encima de todos en 2025 es que se trata del año de la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez.Mientras la alcaldesa se presenta como víctima, su gobierno ha subido todos los impuestos a los jerezanos, recaudando más de 50 millones de euros. Las únicas víctimas son los jerezanos. Cada vez que gobierna Pelayo, suben los impuestos en Jerez. No es una casualidad, es un modelo. Suben los impuestos y nadie ve la mejora en la ciudad ni en los servicios públicos. Lo que vemos son más impuestos y peores servicios”.

"Otro de los hechos graves" señalados por el PSOE es "el mayor despilfarro de gasto de personal de la historia del Ayuntamiento, que en 2025 supera los 150 millones de euros en un solo año. Este gasto no va destinado a mejorar los servicios públicos, sino a forrar de euros a una élite de la plantilla municipal a base de sobresueldos, gratificaciones y productividades”, ha denunciado.

"Con mayoría absoluta tener presupuesto no es un logro, es una obligación. Resulta sorprendente que la alcaldesa venda como un éxito haber aprobado un presupuesto después de dos años y medio y contando con mayoría absoluta.Tener presupuesto no es un logro extraordinario, es una obligación de cualquier gobierno competente, un gobierno que modificó en 48 horas después de su aprobación. Fue un absoluto engaño”, recuerda Díaz.

El PSOE alerta "del pufo económico que está dejando el gobierno del PP, con facturas en el cajón, despilfarro en gastos innecesarios y una preocupante falta de transparencia. La alcaldesa actúa como si Jerez fuera su cortijo. Lo estamos viendo también en las empresas públicas, con pérdidas y facturas impagadas que alcanzan los 21 millones de euros”, ha advertido el portavoz socialista.

Díaz ha denunciado que "existen dos realidades muy distintas: la del gobierno municipal y su 'mundo de Yupi', basado en propaganda, mentiras e incumplimientos, y la realidad de los jerezanos, a los que cada vez les cuesta más vivir en Jerez porque pagan más impuestos y reciben peores servicios”. Entre los principales problemas ha destacado "la limpieza. Jerez está más sucio. La limpieza no aparece en el balance de la alcaldesa porque no funciona. Los barrios están peor que hace dos años y los jerezanos pagan más por la basura para recibir menos servicio”.

De la sanidad pública, Díaz subraya que “la alcaldesa está muda ante el colapso del Hospital de Jerez, la falta de personal y de especialistas. La gente se muere porque no hay ambulancias y Pelayo no defiende a los jerezanos”, y sobre el mantenimiento afirma que “no hay plan de mantenimiento de barrios, alumbrado, colegios, instalaciones deportivas ni equipamientos públicos. Jerez se cae a pedazos. Jerez es lo primero solo en los eslóganes. La alcaldesa pasa más tiempo en Madrid que en Jerez. Esta ciudad necesita una alcaldesa con dedicación plena".

Iniciativas del PSOE para 2026

José Antonio Díaz ha anunciado una batería de propuestas del PSOE para 2026, centradas en ·mejorar la vida de los jerezanos: Plan urgente de vivienda pública y alquiler asequible, con promociones en suelo municipal, ayudas al alquiler joven y rehabilitación de viviendas vacías en el centro histórico; un plan de choque de limpieza, basado en mejorar la recogida y la gestión real del servicio, no en propaganda; plan integral de mantenimiento de barrios y zona rural, con especial atención al alumbrado público, que mantiene a Jerez a oscuras; plan de mantenimiento de colegios, instalaciones deportivas y equipamientos públicos, incrementando las inversiones. Propusimos 300.000 euros más para colegios y la alcaldesa votó en contra. No son su prioridad”.

Añade el PSOE su propuesta de "un transporte público útil y fiable, con más frecuencias, reordenación de líneas, transparencia en horarios y modernización de la red de autobuses; revisión de la subida de impuestos, explorando la implantación de una tasa turística para aliviar la carga fiscal de los jerezanos; gestión económica responsable y transparente, con un plan de reequilibrio económico y control de las empresas públicas como Comujesa y Cirjesa; impulso a la cultura, recuperando la programación cultural, apoyando al tejido local y desbloqueando proyectos como la segunda fase del Museo de Lola Flores y el Museo del Flamenco; mejoras en las entradas a Jerez y carreteras, incluyendo la A-2004 de Los Albarizones, el acceso al Circuito, San José Obrero–Guadalcacín, las vías de las ELAs y la Ronda Sur".

“El PSOE de Jerez seguirá defendiendo a los jerezanos frente a un gobierno que recauda más, gasta peor y está cada vez más alejado de la realidad de la ciudad”, ha concluido José Antonio Díaz.