El PP exige al PSOE de Jerez "que explique su relación y sus contratos con la trama de Ábalos, Cerdán y Koldo"

El Partido Popular exige al PSOE de Jerez "una explicación clara y urgente de su implicación, siendo Mamen Sánchez alcaldesa y José Antonio Díaz responsable de Ememsa, de la firma de dos contratos con empresas de la trama Koldo, en esta trama de corrupción que salpica al PSOE de Pedro Sánchez y al Gobierno de España".

“Se ha demostrado que entre Mamen Sánchez, José Antonio Díaz y el PSOE de Jerez había relación con las empresas investigadas por la UCO y que forman parte de la red corrupta liderada por los dos secretarios generales de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como al asesor socialista Koldo García y el empresario Víctor de Aldama”, señala desde el PP de Jerez su secretario general, Jaime Espinar, que exige al PSOE de Jerez "que explique con urgencia por qué se hicieron esos contratos con esas empresas, qué papel desempeñaron y por qué el PSOE adjudicó esas licitaciones a una empresas con presuntas vinculaciones corruptas".

Los populares recuerdan que "Mamen Sánchez siempre ha presumido de su relación con Ábalos y con Santos Cerdán, a los que ha tenido muy cerca en el Congreso de los Diputados durante estos años, además de visitar Jerez en 2018 el primero y en 2022 el segundo. Ahora parece que lo entendemos todo”.

"Los contratos con estas empresas de la trama Koldo en la época del Gobierno socialista en el Ayuntamiento explican con mayor claridad esta relación tan cercana y próxima del PSOE de Jerez con la trama", añade Espinar, que subraya que “visto lo visto en los informes de la UCO, en las investigaciones judiciales, el PSOE de Jerez debe salir urgentemente a explicar si con estos contratos sirvieron para conseguir algún tipo de favores irregulares y si Mamen Sánchez y José Antonio Díaz también disfrutaron de chistorras y lechugas en algún momento”.

"Está claro", insiste Espinar, "que los jerezanos tienen derecho a saber si el anterior Gobierno socialista en el Ayuntamiento estuvo contaminado por un entramado corrupto y si además de estos contratos, la trama tiene más vinculaciones con la administración local durante la época de Mamen Sánchez como alcaldesa”.

El PP lamenta "profundamente que, por culpa del PSOE, Jerez y su Ayuntamiento puedan quedar vinculadas a una de las tramas más tórridas y corruptas de la reciente historia democrática. No es sólo una cuestión local ni unos contratos cualquiera: es un asunto de transparencia, ética y responsabilidad política. Que empresas de la trama Koldo y Ábalos hayan operado en Jerez y sido contratadas por el PSOE durante su Gobierno en el Ayuntamiento es, cuanto menos, preocupante y se merece una explicación".

Los populares exigen "al PSOE de Jerez, a Mamen Sánchez y José Antonio Díaz que aclaren si hubo más contratos con empresas de la trama Koldo y Ábalos, en qué años y siguiendo qué procedimientos, que aclaren si hubo contraprestaciones no justificadas y que se comprometa a colaborar con las autoridades competentes en cualquier investigación".

“No vamos a permitir que el PSOE convierta a Jerez en un eslabón más de una red de corrupción en el PSOE y en el Gobierno de Pedro Sánchez que lastra la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, finaliza Espinar.