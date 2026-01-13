El PP insiste en pedir al PSOE que exija a Pedro Sánchez que retire la nueva tasa de basuras

El Partido Popular de Jerez ha vuelto a "insistir al PSOE jerezano que anteponga los intereses de los jerezanos y que exija, de una vez, a Pedro Sánchez, que retire la nueva tasa de basura que ha obligado a crear a todos los ayuntamientos de España".

"Y es que, además de las 96 subidas de impuestos consecutivas que el Gobierno de Sánchez ha ido aprobando en estos siete años y que vienen afectando de manera directa a los jerezanos, el último ataque a los bolsillos de las familias ha sido la nueva tasa de basura impuesta por Ley por Sánchez a todos los ayuntamientos de España, incluido el de Jerez", aseguran los populares en una nota.

"¿Por qué el PSOE de Jerez nunca se atreve a pedirle al Gobierno de Pedro Sánchez que retire la nueva tasa de basura? Es absolutamente incompatible hacer oposición con los impuestos siendo el partido que más impuestos ha subido a los ciudadanos desde el Gobierno de España y que ha traído a Jerez, como al resto de municipios, una nueva tasa para todos y cada uno de los ciudadanos”.

Los populares reclaman, "de nuevo, al PSOE jerezano que se ponga del lado de los intereses generales de Jerez y se una al gobierno local y al conjunto de los jerezanos en pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que derogue la obligatoriedad de que los ayuntamientos creen esta nueva tasa que van a tener que pagar todos los jerezanos".

El PP recuerda que "cada vez que el PSOE ha tenido la oportunidad de manifestar su posición sobre esta nueva tasa de basuras, siempre ha votado a favor de cobrársela a los jerezanos y nunca de eliminarla, algo que sí ha hecho el PP en varias ocasiones y tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento, el Congreso y el Senado. Pero está claro que al PSOE no le interesa Jerez; ni siquiera le preocupa los impuestos que pagan los ciudadanos puesto que los socialistas jerezanos nunca se pronuncian en contra de tantos impuestos que ha subido Pedro Sánchez junto a María Jesús Montero”, afirman desde el PP de Jerez.