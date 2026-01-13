El PSOE de Jerez denuncia el "sablazo" del Ayuntamiento a los jerezanos por la subida de recibos

El grupo municipal socialista denuncia que la alcaldesa, María José García-Pelayo, "vuelve a faltar a la verdad al presentar como 'nueva tasa' una medida que ya existía y que los vecinos y vecinas ya venían pagando. Lo verdaderamente relevante no es el nombre, sino el cómo y el cuánto de esta subida lo ha decidido directamente la alcaldesa Pelayo junto a su equipo de gobierno, y lo ha hecho con el voto favorable del Partido Popular en el pleno municipal. El PSOE votó en contra".

El portavoz socialista, José Antonio Díaz, subraya que es "especialmente grave que el gobierno municipal y la alcaldesa intenten ahora desviar responsabilidades cuando han sido quienes han diseñado esta subida y quienes han fijado sus criterios. De hecho, fue la propia alcaldesa Pelayo quien decidió que los jerezanos pagaran más por la tasa de basura en función del valor catastral de su vivienda, un modelo que, en la práctica, supone un 25% más en la factura de la basura, mientras perjudica directamente a las familias y negocios jerezanos".

Díaz lamenta que "esta subida no es un hecho aislado". El grupo municipal relata que durante este mandato, el gobierno local "ha aprobado incrementos en el recibo del agua, la plusvalía, el impuesto de circulación, el impuesto de construcciones, el impuesto sobre actividades económicas y el IBI. En conjunto, estas decisiones son un auténtico 'sablazo' al bolsillo de los jerezanos que ha supuesto la recaudación de 50 millones de euros más de las familias jerezanas".

"La alcaldesa ha achicharrado a impuestos a los jerezanos mientras intenta lavarse las manos y echar la culpa a los demás. Hay que tener muy poca valentía política para aprobar una subida de la basura y luego intentar responsabilizar a otros", señala José Antonio Díaz.