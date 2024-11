PP de Jerez: "Es absolutamente falso que el Ayuntamiento haya subido el IBI, como ridículamente dice el PSOE"

El Partido Popular de Jerez asegura que es "absolutamente falso que el Ayuntamiento haya subido el IBI como, ridículamente, ha lanzado este jueves el PSOE de Jerez. Y es algo tan sencillo de demostrar como coger el orden del día del pleno extraordinario de este jueves y ver que en ninguno de sus puntos se ha, siquiera, debatido ninguna modificación de ordenanza municipal alguna".

El secretario general del PP, Jaime Espinar, ha lamentado que haya que estar "todos los días desmontando las mentiras de un PSOE jerezano que se ha convertido en “el partido de los bulos”, que no supo gestionar la ciudad y ahora no sabe actuar como oposición".

Desde el PP califican de "grave irresponsabilidad que el PSOE hable de subida del IBI cuando es rotundamente falso. Ni se ha subido ni se va a subir”, y es algo que, como señala Espinar, "puede comprobar cualquier jerezano viendo el orden del día del pleno donde no se ha debatido ninguna aprobación de ordenanza fiscal (paso obligatorio para poder modificar cualquier tasa o impuesto municipal como bien sabe el PSOE) y viendo los próximos recibos".

“Ya está bien de faltar a la verdad día sí y día también y de tratar a los jerezanos como si fuéramos tontos. No tuvieron bastante con no gestionar bien las cuentas del Ayuntamiento que ahora no saben ni llevar bien su grupo municipal”, ha añadido el portavoz popular que recuerda que en el pleno extraordinario de este jueves "lo que sí se ha aprobado (con el voto en contra, por cierto, del PSOE) es aumentar la inspección para que se puedan detectar aquellas fincas o construcciones que actualmente no estén pagando sus impuestos correspondientes los paguen". "¿Acaso el PSOE pretende que no se inspeccione a quienes evitan pagar impuestos? ¿Está el PSOE diciendo con su voto que está a favor de que haya fraude en el pago de impuestos por parte de quienes no lo están haciendo y deberían hacerlo? ¿Está amparando el PSOE de Jerez el fraude? Debe responder con urgencia el PSOE ante los jerezanos”.

Los populares, igualmente, lamentan "el piscinazo de los socialistas de Jerez en un intento por salvar la cara a Pedro Sánchez que en el Consejo de Ministros del pasado martes dejó fuera a Jerez de la declaración de zona catastrófica y, por tanto, de las ayudas. Por más que el PSOE ha intentado, en el último minuto del pleno, hacer creer que el Gobierno de Sánchez había rectificado y sí había incluido a Jerez cuando, en el BOE no aparece nuestra ciudad en una sola línea".

“Lamentamos la total falta de escrúpulos de un PSOE que ha perdido completamente el rumbo. Pedimos al PSOE que ponga orden en Jerez. Desde luego, desde el PP no vamos a permitir que se engañe de esta forma a los jerezanos”, añaden.