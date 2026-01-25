El PP de Jerez reitera su apoyo a agricultores y ganaderos ante el acuerdo con Mercosur

El Partido Popular de Jerez ha remitido una nota de prensa en la que sostiene que "vuelve a posicionarse del lado de los agricultores y ganaderos ante el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur". Su presidenta local y alcaldesa, María José García-Pelayo, ha señalado que “nuestra obligación es estar al lado de nuestros agricultores y ganaderos” porque, señala, “ellos son los que van a sufrir en primera persona los efectos negativos de un acuerdo que no le ofrece garantías”.

"Una postura que viene siendo la misma desde que se empezó a cerrar este acuerdo. De hecho, hace ahora un año, en el pleno del Ayuntamiento de Jerez, la propia García-Pelayo ya defendió el apoyo a los agricultores y ganaderos ante este acuerdo", añade la nota.

A la hora de afrontar la puesta en marcha del nuevo acuerdo, los populares reclaman actuar con “sentido común”. García-Pelayo ha subrayado que las movilizaciones del sector primario y las advertencias que están trasladando “no pueden ser ignoradas”, ya que “ellos sienten en sus propias carnes las consecuencias y nos están alertando de que no se trata de un buen acuerdo”.

En este sentido, ha insistido en que “tenemos que ponernos de su lado y confiar en quienes nos proporcionan productos de máxima calidad, a mejor precio, garantizando la soberanía alimentaria y representando la raíz de nuestro país”.

El PP ha mostrado su "desconfianza ante un acuerdo que lleva 25 años intentando cerrarse y que finalmente se ha negociado lejos, en Europa, donde parecen haberse impuesto otros intereses por encima de los de nuestros agricultores y ganaderos. Mientras no se demuestre de forma clara que esos intereses no han primado sobre los del sector primario, nuestra postura debe ser de cautela y alerta”, ha añadido.

“Si no cuidamos de los nuestros, ¿hasta dónde puede llegar España?”, se ha preguntado García-Pelayo, quien ha recalcado que la posición del PP de Jerez "es firme: siempre estaremos con los nuestros y, cuando ellos desconfían, nosotros también debemos desconfiar”.

Por último, la alcaldesa ha afirmado que “nuestra obligación como responsables públicos es estar al lado de quienes sostienen el campo, la alimentación y buena parte de nuestra economía”, reiterando su apoyo a agricultores y ganaderos y reclamando que cualquier acuerdo tenga en cuenta de forma prioritaria la defensa del sector primario español.