El PP de Jerez califica de "migajas" las inversiones de Pedro Sánchez en la ciudad

El Partido Popular de Jerez, tras las declaraciones de Mamen Sánchez en la jornada del pasado jueves en las que aseguraba que 'Qué sería de Jerez sin las inversiones de Pedro Sánchez', ha querido contestar al Partido Socialista. En un comunicado destacan que "que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene a Jerez abandonado es una realidad que hasta los propios socialistas confirman. Y la única inversión del Gobierno de Sánchez en Jerez durante los 6 años que lleva en Moncloa se ciñen a los 1,2 kilómetros de carretera de acceso a la ciudad que está arreglando. Nada más", explican.

Los populares han lamentado que toda la inversión del Gobierno de Sánchez en 6 años "se reduzca a este tramo que, por muy necesario que sea, no es la única necesidad que tiene la ciudad que dependa de los Presupuestos Generales del Estado. Unos PGE que no recogen una sola partida para la ciudad y que, al no haber previsión de que exista nuevos Presupuestos por la fragilidad y falta de mayoría del Gobierno de Sánchez, no está previsto que la recoja en los próximos años".

"Lo más triste, puntualizan, es que el PSOE de Jerez se dedique a aplaudir que, en 6 años, toda la actuación del Gobierno de España sea adecentar 1,2 kms de carretera y no exija ninguna de las actuaciones pendientes como que el proyecto de tercer carril de la AP-4 llegue hasta Jerez y no se paralice en la provincia de Sevilla, que se amplíe la pista del Aeropuerto o que lleguen los trenes que necesitamos y la Alta Velocidad”.

Para el PP, la actitud de los socialistas de defender más a Sánchez que a Jerez ha supuesto una gran paralización de las inversiones pendientes durante los años de mandato del PSOE en el Ayuntamiento. Ya aplaudieron, recuerdan desde el PP, cuando el Gobierno de Sánchez presentó el proyecto del tercer carril de la autopista sin contar con Jerez y siguen aplaudiendo migajas. “Porque a Sánchez hay que aplaudirle aunque esté maltratando a Jerez”.