El PP de Jerez considera una "chapuza" el 'trocito' del tercer carril de la AP-4

El ensayo del tercer carril de la AP-4 en un tramo de 3 kilómetros a la altura de Las Cabezas en sentido hacia Cádiz es una "chapuza" para el PP de Jerez, que considera "absolutamente insuficiente" la medida aplicada por el Ministerio de Transportes este sábado 9 de agosto.

Los populares jerezanos considera que esta experiencia piloto "a modo de prueba" y "en pleno mes de agosto" vuelve a poner de manifiesto la "falta de interés y previsión" del Gobierno de Pedro Sáncéz con Jerez y el conjunto de la provincia de Cádiz.

A su juicio, se trata de una "huida hacia delante" del Gobierno del PSOE con un problema que lleva años padeciendo la ciudad y la provincia en una de las principales vías de comunicación con el resto de España.

No en vano, el PP de Jerez recuerda que múltiples sectores de la sociedad vienen reclamando desde hace años una solución a los problemas que, "ya casi a diario," se vienen produciendo en la conexión por carretera entre Jerez y Sevilla, unos problemas "agravados por la negativa del PSOE de terminar la duplicación de la Nacional IV", proyecto que según los populares paralizó Sánchez a la altura de Los Palacios, después de que el anterior Gobierno de Rajoy lo comenzara y lo dejara presupuestado.

“A bombo y platillo vendieron los socialistas un tercer carril en la AP-4 como la gran solución a los problemas de tráfico que sufren ciudadanos, transportistas, turistas, trabajadores… a diario, un tercer carril que no cubría más allá de los kilómetros dentro de la provincia de Sevilla y que iba a suponer un claro agravio a Jerez y la provincia al quedar fuera de esa inversión". critican los populares, quienes lamentan que "el tercer carril no llega y, a base de atascos, de colas kilométricas e imágenes casi tercermundistas de colapsos permanentes, ahora el Gobierno de Sánchez va a poner a prueba un cachito de tercer carril provisional en un pequeño tramo de 3 kilómetros (de los 93 que tiene la vía), un trocito que la semana pasada era inviable por seguridad según dijo el propio ministro Óscar Puente”.

En este sentido, el PP se pregunta si el Gobierno ha hecho alguna prueba o trabajo para garantizar la seguridad de los usuarios cuestionada por el propio Ejecutivo central la semana pasada.

Por ello, apostilla, “el PSOE sólo trae a Jerez y la provincia migajitas, improvisaciones que no sirven para nada, pero no sólo en la autopista, sino con cualquier inversión de cualquiera de los ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez”.