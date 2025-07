El PP de Jerez dice que "el PSOE vuelve a llegar tarde en materia de vivienda al proponer medidas que ya aprobó el Ayuntamiento en mayo"

El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en todo el país y, por tanto, también en Jerez y eso "es una realidad es algo que desde el Ayuntamiento de Jerez se tiene bastante claro. De hecho, no son pocas las acciones que el gobierno de María José García-Pelayo está poniendo en marcha para, de la mano del nuevo Decreto de vivienda de la Junta de Andalucía, iniciar un camino que favorezca ese acceso a una vivienda asequible", explican desde el PP de Jerez.

En nota de prensa, los populares recuerdan que "precisamente porque es una prioridad para el PP es por lo que, después de mucho trabajo, y tras el gran paso dado por el Gobierno de Juanma Moreno en la Junta, el Ayuntamiento aprobó en el pleno del pasado mes de mayo una serie de medidas encaminadas a fomentar la construcción de vivienda protegida y asequible en distintas zonas de la ciudad".

"Unas medidas aprobadas por el pleno que se acogen al Decreto de la Junta de Andalucía y que ya han deparado, por ejemplo, en un catálogo de bolsas de suelo disponible para la construcción de estas viviendas asequibles, bolsas en las que se permite una mayor densidad y edificabilidad de cara a aumentar el interés de los promotores en la construcción de estas viviendas", prosigue el comunicado.

El PP añade que "sin ir más lejos, este lunes la junta de gobierno local ha aprobado la licencia para 76 viviendas en el centro histórico de las que 41 son de protección oficial", y se pregunta "¿Dos meses después viene el PSOE a pedir las medidas que ya se aprobaron en el pleno de mayo? Los socialistas evidencian una gran falta de propuestas además de intentar tomar por olvidadizos a los jerezanos. ¿O es que Díaz está tan en su mundo que no se entera de lo que se aprueba en los plenos ni de las medidas que pone en marcha el Ayuntamiento?", subrayan los populares, quienes se preguntan "si el portavoz socialista no se lee los expedientes que van a pleno".

“Vale que el PSOE a nivel nacional, con el Gobierno de Sánchez, no ha sido capaz de poner en marcha ninguna medida que facilite el acceso a la vivienda a los ciudadanos; vale que el Gobierno de España no ha pasado de anunciar, cada tres o cuatro meses, miles de viviendas que nunca construye, vale que el PSOE en sus ocho años en el Ayuntamiento no fue capaz de hacer absolutamente nada para que se construyera ninguna vivienda protegida ni de precio asequible en Jerez; pero proponer ahora las medidas que ya se aprobaron y pusieron en marcha demuestra una oposición absolutamente desnortada”, abundan desde el PP.