El PP de Jerez reclama al Gobierno de Pedro Sánchez "que arregle la AP-4 para garantizar la seguridad"

"La situación de la AP-4 no es, en absoluto, la que debería tener una carretera de la importancia de esta puerta de entrada y salida a la provincia y a Jerez", sostiene el Partido Popular de Jerez, que reclama al Gobierno de España "que lleve a cabo, con urgencia, las actuaciones que se precisen para solucionar los múltiples desperfectos que presenta el firme de la autopista en muchos de sus tramos y garantizar así la seguridad de los conductores".

El PP de Jerez sostiene que "el crecimiento de una ciudad se mide, en buena parte, por la capacidad de sus infraestructuras para responder a las necesidades reales de la población. En el caso de Jerez, esa capacidad se encuentra hoy claramente desbordada por la falta de inversiones del Gobierno de España en aquellas vías que resultan esenciales para la movilidad y la conexión con otros territorios".

En este contexto, la alcaldesa de Jerez mantuvo una reunión con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, "reunión a la que el ministro no quiso asistir a pesar de ser a él a quien se le solicitó en varias ocasiones", en la que "se trasladaron las necesidades y prioridades de Jerez en materia de infraestructuras viarias, así como en lo relativo a la carretera N-4 y a la autopista AP-4, ambas fundamentales para la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo económico de la ciudad".

"No obstante, tras dicho encuentro, no se han producido avances concretos ni se han planteado compromisos, calendarios o inversiones que permitan dar respuesta a las demandas expuestas. Esta falta de concreción posterior genera una razonable preocupación, al no percibirse actuaciones que atiendan una problemática largamente conocida y reiteradamente planteada desde el ámbito municipal", lamentan los populares jerezanos.

Añade el comunicado que "la carretera N-4, en los tramos que afectan a nuestro término municipal y su entorno, continúa soportando un volumen de tráfico que no se corresponde con su configuración actual. Se trata de una vía que, pese a su importancia estratégica, sigue sin el desdoblamiento necesario para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y fluidez, especialmente en los accesos a la ciudad y en los desplazamientos habituales hacia Sevilla y el resto del área metropolitana".

"De igual modo, la AP-4, tras la eliminación del peaje, ha experimentado un notable incremento del tráfico sin que se hayan acometido las actuaciones necesarias para adaptar la infraestructura a esta nueva realidad. La ausencia de un tercer carril en los tramos de mayor intensidad circulatoria provoca retenciones frecuentes, incrementa los tiempos de desplazamiento y genera situaciones de riesgo que podrían evitarse con una planificación adecuada", detalla la nota de prensa.

"La falta de inversión estatal en esta y otras infraestructuras estratégicas no solo afecta a la movilidad, sino que limita el desarrollo económico, dificulta la atracción de nuevas empresas y perjudica la imagen de Jerez como ciudad bien conectada y competitiva", aseguran los populares, que "ante esta situación, el Partido Popular considera imprescindible insistir en la defensa de los intereses de Jerez y de sus vecinos, instando al Gobierno de España a que reconsidere su posición y rectifique, atendiendo las necesidades reales de nuestra ciudad y poniendo en marcha las actuaciones necesarias".