La alcaldesa, decepcionada con el Ministerio de Transportes por no dar plazos para la mejora de las conexiones con Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, mantuvo un encuentro en la mañana de este martes en Madrid con la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, y con los directores generales de Carreteras y del Sector Ferroviario, Juan Pedro Fernández Palomino y Carlos Juárez Cólera, respectivamente. En cuanto a los asuntos abordados en materia de carreteras, la regidora mostró su decepción dado que la administración central no ha dado plazos para la mejora de estas conexiones.

Uno de los asuntos abordados fue la situación de la autopista AP-4, que ha tenido un notable incremento del tráfico tras la supresión del peaje. El Ministerio de Transportes mantiene que, por el momento, no está contemplads la ampliación de la capacidad de esta vía en los tramos que discurren por la provincia de Cádiz dado que los problemas de circulación se producen en los de Sevilla, donde ya se han encargado la redacción de dos proyectos para construir un tercer carril en un futuro —un tramo discurriría entre Las Cabezas y el enlace con Dos Hermanas y el segundo entre este punto y el enlace con la segunda ronda circunvalatoria de Sevilla SE-40—.

En un comunicado emitido desde el Ministerio, se señaló que se está trabajando "en los tramos con mayor demanda de tráfico según los estudios realizados", aunque acto seguido señaló que no se descarta "ampliar los tramos de actuación en un futuro". En cambio, la regidora jerezana le afeó al Ministerio que les dijera "claramente que están trabajando en la provincia de Sevilla" y que "no tienen previsión ninguna de abordar ahora el tercer carril en el tramo de la provincia de Cádiz". "No tienen calendario para abordar la obra, ni, por supuesto, presupuesto, o sea nada", aseveró.

Eso sí, y según lo apuntado por ambas partes presentes en la reunión, el Ministerio incide en que continúa trabajando en los proyectos para mejorar los accesos a la autopista, tanto en los enlaces en Sevilla (en Los Palacios y Lebrija) como en uno futuro que se proyecta en Jerez, concretamente en las inmediaciones del Aeropuerto para conectar la AP-4 con la A-4 mediante una vía de alta capacidad de nueva construcción. No obstante, el Ministerio de Transportes no ha aclarado en qué situación se encuentra esta propuesta dado que ya hace más de dos años que contrató la redacción del proyecto. Lo último conocido es que hace aproximadamente un año se inició la tramitación ambiental de esta futura infraestructura viaria que servirá de alternativa a la actual N-349, carretera que discurre al norte de Guadalcacín.

Tras salir de la reunión, la alcaldesa aseguró que "no esperaba mucho de esta reunión", de ahí que afirmara que seguirá siendo "exigente" con el Gobierno central para que "Jerez tenga unas conexiones en condiciones para que pueda seguir avanzando". Por ello, criticó al Ministerio que no haya ofrecido "solución" a las carencias tanto en materia de infraestructuras viarias como ferroviarias y aéreas dado que "no podemos mejorar con estas condiciones con unas carreteras, unos trenes y unos aviones que son tercermundistas".