El PP de Jerez recuerda que PSOE y Vox han pedido que se deje de aplicar el convenio de Ayuda a Domicilio

El PP de Jerez, en nota de prensa, subraya que "una vez más, el PSOE de Jerez hace gala de su política de la desinformación, los bulos y las alarmas falsas" en referencia a "la plantilla del servicio de Ayuda a Domicilio y su comité de empresa", que "están completamente informados de dos cuestiones fundamentales: la primera, que la plantilla tiene vestuario y cuenta con los EPIs necesarios; y la segunda, que las necesidades de la nueva licitación del vestuario acaban de acordarse entre la empresa Comujesa y los trabajadores".

Los populares han lamentado que, "de nuevo, el portavoz del PSOE pretenda crear una alarma donde no la hay ya que todo el procedimiento se está coordinando con el comité de empresa del servicio de Ayuda a Domicilio. Desde luego, no vamos a admitir lecciones de protección de los trabajadores de un partido que se negó a mejorar las condiciones salariales y laborales de una plantilla al no querer firmar un nuevo convenio”.

"Y es que, una vez más, vuelve a ponerse de manifiesto la incoherencia de partidos como PSOE o Vox que, una mañana critican el nuevo convenio y a la mañana siguiente critican que no se esté ejecutando. Es muy importante y necesario que se aclaren, que digan de una vez si están de acuerdo con el convenio firmado por la plantilla o no porque no se puede estar a la vez criticando el coste del nuevo convenio y exigiendo que se aplique", concluyen los populares.