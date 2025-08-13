El PP de Jerez se une a la gresca política con el ministro Óscar Puente

El PP de Jerez de la Frontera ha querido sumarse a la gresca política que mantiene en las últimas horas el ministro de Transportes, Óscar Puente, con los presidentes de las autonomías gobernadas por el Partido Popular, entre ellas con el andaluz Juanma Moreno, a raíz de los incendios registrados en buena parte del país, entre ellos, el acaecido en Tarifa, cerca de Zahara y Atlanterra.

Así, en un comunicado, los populares jerezanos consideran que "mientras los aeropuertos de Andalucía han experimentado un incremento de pasajeros del 6,4% en los primeros siete meses de este año 2025, el Aeropuerto de Jerez es el único que ha perdido pasajeros. Un dato que confirma la urgente necesidad de que desde el Gobierno de España se apueste por este equipamiento fundamental no solo para la ciudad, sino para el conjunto de la provincia".

Por eso, desde el PP de Jerez vuelven a ser tajantes con Óscar Puente: “Menos tuits y más inversiones para el Aeropuerto de Jerez”. Y es que, como señalan los populares, "al Aeropuerto jerezano de La Parra no llegan ni siquiera los decimales de lo que, por ejemplo, el Ministerio de Transportes va a invertir en el de Málaga".

Pelayo insiste en demandar al Gobierno de España la ampliación de la pista de aterrizaje

"Analizando los datos del primer semestre del año, se constata que gran parte del aumento de pasajeros en los aeropuertos de Andalucía se debe a las conexiones internacionales. Un dato que avala aún más la tesis que durante los últimos años viene defendiendo el PP y que incluso viene detallada en el Plan Director y es que es imprescindible y urgente la ampliación de la pista para que puedan operar vuelos internacionales (especialmente los transoceánicos), una ampliación de 900 metros que el propio Ministerio de Transportes reconoce que es necesaria pero que el PSOE niega sistemáticamente", añaden en la nota.

La presidenta local del PP y alcaldesa, María José García-Pelayo, ha vuelto a "alzar la voz contra el continuo y descarado desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez a Jerez y, en este caso concreto, a su Aeropuerto. “Jerez está de moda para el turismo, para la inversión, para la vivienda, para la formación, para los eventos de todo tipo, para las oportunidades, si no hay más pasajeros es porque no se da esa oportunidad no porque la gente no quiera venir a Jerez o a los jerezanos no les guste coger un avión para llegar a cualquier destino. Es una clarísima falta de apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por el Aeropuerto y, en definitiva, por la ciudad”, ha vuelto a reclamar Pelayo ante la "permanente ausencia del PSOE jerezano y de su diputada nacional Mamen Sánchez en esta reivindicación".

“El PSOE de Jerez vive de espaldas a las necesidades de la ciudad por caer en gracia a Pedro Sánchez, pero ya está el PP para dar la batalla junto a los colectivos sociales, vecinales, institucionales, empresariales, turísticos y hosteleros y defender a Jerez y sus infraestructuras”, afirma la presidenta popular.