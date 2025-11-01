El PP lamenta que “los jerezanos que quieren coger un tren no pueden seguir pagando la incapacidad de Óscar Puente, el olvido de Pedro Sánchez ni el silencio cómplice del PSOE”

“La gestión de Transportes del Gobierno de España es caótica, insuficiente y absolutamente opuesta a los intereses generales no sólo de Jerez, sino de toda una provincia como la de Cádiz que supone un polo de atracción turística, un destino de moda para la inversión y una posición logística clave para la economía nacional”. Así lo consideran desde el PP, formación que urge a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "dé la cara y pida perdón ante esta manifiesta falta de capacidad. Puente es el principal causante de que día sí y día también los jerezanos vivan un auténtico caos y un infierno para poder llegar al destino en tren. Si no, que se lo explique a los cientos de jerezanos que han intentado esta semana coger un tren tanto de Cercanías como hacia Sevilla o Madrid y que han vivido un auténtico caos por la mala gestión del Gobierno”.

Los populares lamentan "la degradación de un servicio público tan fundamental como el ferroviario por parte del Gobierno socialista; un servicio que era toda una referencia y un orgullo nacional y que, ahora, tras la gestión de Ábalos y Puente y la dirección de Pedro Sánchez, es un caos permanente. Si decides coger un tren para venir a Jerez o para ir de Jerez a cualquier otro destino hay bastantes opciones que salga o llegue con retraso, que se quede parado en mitad del camino o, como último ejemplo, que tarde horas y horas en hacer un trayecto de 50 minutos sin información ni sin casi llegar al destino final".

“Los jerezanos no pueden seguir pagando la incapacidad del ministro Puente, el permanente olvido de Pedro Sánchez hacia la ciudad y el silencio cómplice del PSOE de Jerez”, afirman desde el PP, formación que no comprende "cómo el PSOE jerezano está escondido ante tantos problemas y tanta negligencia por parte del Gobierno de España. Ante este nuevo caos", los populares exigen "al PSOE de Jerez que pida explicaciones a Pedro Sánchez y Óscar Puente ante tantos problemas de uno de los sistemas de transporte que mejor funcionaba en España y que, de forma obvia, ahora es un problema diario".

“Está claro que no se atreven a defender a Jerez por temor a que Pedro Sánchez se enfade y los cese de sus puestos; les puede más aferrarse al cargo que los problemas de los jerezanos”, añaden desde el PP, que lleva "bastante tiempo denunciando los problemas de las comunicaciones para entrar y salir de la ciudad y la provincia".

De hecho, "desde el 22 de septiembre la alcaldesa ha enviado varias cartas al ministro Óscar Puente para pedir una reunión en la que abordar la situación e inversiones previstas en las infraestructuras que afectan a Jerez, pero Puente aun no se ha dignado siquiera a contestar en una absoluta falta de respeto no ya a la alcaldesa y el Ayuntamiento, sino al conjunto de los jerezanos a los que está demostrando total desprecio".

La popular Silvia Rodríguez señala que "no hay manera de llegar a Jerez. Porque volvemos a ver problemas, retrasos, cancelaciones en los trenes, se han perdido líneas y plazas en la media y la larga distancia… pero si alguien decide coger el coche para evitar esos caos, se verá envuelto en kilométricos atascos por la negativa del Gobierno a duplicar la Nacional IV ni a que el proyecto del tercer carril de la AP-4 llegue hasta Jerez".

Y, "por último, a pesar de que el Plan Director del Aeropuerto de Jerez indica que es necesario ampliar la pista para que puedan aumentarse los vuelos, el Gobierno de Sánchez vuelve a negar esta imprescindible inversión al dejar fuera, una y otra vez, al de Jerez de las sucesivas inversiones de los Planes Dora II y III que sí acometerá en otros aeropuertos españoles", añade Rodríguez.

Desde el PP afirman que "las capacidades de Jerez como ciudad de oportunidades no se pueden ver lastradas por una deficiente gestión del Gobierno de Sánchez y por un ministro dedicado a insultar en redes sociales, a tapar la corrupción y a que su Ministerio dedique el dinero público a las reconocidas mordidas de altísimos cargos socialistas o a la contratación de prostitutas en sus empresas públicas".