El PP pedirá en Diputación más inversiones para el Aeropuerto de Jerez

El Partido Popular (PP) pedirá en el próximo pleno ordinario de la Diputación, que se celebra este miércoles, que se incluya la ampliación de la pista del Aeropuerto de Jerez en el Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031(Dora III) y que su ejecución se adelante, tal y como se prevé hacer con algunas actuaciones en otras terminales.

El portavoz del PP en Diputación, Juancho Ortiz, ha recordado que "esta es una reivindicación que el PP lleva reclamando mucho tiempo". En este sentido, ha indicado a Europa Press que "el Gobierno tomó como referencia a la hora de decidir las inversiones los datos de pasajeros y vuelos, que en Jerez están descendiendo precisamente por la no ampliación de la pista y la pérdida de aerolíneas".

Así, Ortiz ha advertido de que esta "falta de inversiones" en el único aeropuerto de la provincia de Cádiz, "margina a Jerez y a todos los municipios gaditanos y tiene consecuencias negativas para el turismo, especialmente el internacional, así como a otros sectores económicos, además de lastrar las posibilidades de atraer inversiones".

"La exclusión de Jerez es una discriminación hacia Andalucía y hacia una provincia que tiene un gran déficit de infraestructuras de transporte y es una oportunidad perdida para el desarrollo económico", ha afirmado Ortiz, que ha asegurado que "el aeropuerto tiene terreno suficiente para la ampliación de la pista y un potencial enorme de crecimiento, pero para ello necesita la modernización de sus instalaciones, ampliar su operatividad y mejorar las conexiones por tren y carretera".

Ortiz ha añadido que "bien haría el ministro Puente si levantara la cabeza del móvil y dejara de crear polémicas en X y se preocupara por los asuntos que le competen". "Desde el Gobierno de Sánchez hablan de cohesión territorial y vertebración de España, pero no hay igualdad si se beneficia a unos territorios y se ignora a otros sin una justificación", ha manifestado el portavoz del PP, que ha añadido que "Sánchez tiene completamente marginada a la provincia de Cádiz".

Asimismo, ha señalado que en la Comisión de Industria y Turismo del Senado "el PSOE votó en contra de la ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez y de la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de una partida para esta inversión, recogida como necesaria en el Plan Director elaborado por el propio Ministerio de Transportes en 2022".

"El propio Plan Director que elaboró y aprobó el actual Gobierno de Sánchez advertía de la necesidad de ampliar la pista para aumentar la capacidad del aeropuerto, sus vuelos y sus pasajeros y el mismo Gobierno que reconoce la necesidad de la ampliación, niega la inversión", ha concluido.