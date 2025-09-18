La pista del Aeropuerto de Jerez no se ampliará en los próximos años

La pista del Aeropuerto de Jerez no se prevé que se amplíe en los próximos años. Esta importante inversión no está incluida, al menos por el momento, en el listado elaborado por el gestor de infraestructuras aeroportuarias Aena para el quinquenio 2027-2031 en la red de aeródromos de todo el país. Sí lo están, en cambio, otras como la ampliación de la plataforma de estacionamiento destinada para la aviación general (vuelos de carácter privado y dedicados al ámbito recreativo y formativo), la construcción de un nuevo edificio para el servicio de extinción de incendios, la reordenación de la zona de aparcamiento de autobuses y la mejora de los pasillos peatonales en el exterior del recinto.

Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en el Aeropuerto de Alicante-Elche el avance del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (el Dora III 2027-2031), donde se planifica las inversiones a acometer en estas infraestructuras durante los próximos años. No obstante, el documento se ha presentado y ahora se inicia su tramitación, que deberá ser ratificado por el Consejo de Ministros una vez se realice un periodo de consultas con los agentes del sector aeroportuario.

Entre las actuaciones previstas en la terminal jerezana se encuentra la ampliación de la plataforma para la aviación general ('jet' privados y helicópteros). No se contempla, en cambio, la ampliación de la plataforma de aviación comercial, que actualmente cuenta con capacidad suficiente para dar servicio al tráfico actual y previsto en el futuro —según el plan director se cuentan con 17 puestos de estacionamiento de aeronaves, aunque solo pueden usarse 12 de manera simultánea—. Actualmente, la zona de estacionamiento de aeronaves para la aviación general cuenta con 41 posiciones, de las que una parte se destinan a 'jet' privados, helicópteros y operaciones de carga o de estacionamientos largos y otra es de uso exclusivo de la escuela de pilotos. Aún no ha trascendido los pormenores de este aumento de la capacidad.

Entre otras actuaciones incluidas en el próximo documento de regulación aeroportuaria, se prevé también la construcción de un nuevo edificio para el servicio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto (SSEI), una serie de actuaciones para prevenir inundaciones en la terminal y diversas mejoras en los sistemas y equipamientos de seguridad. Por otro lado, en la zona de la terminal, se prevé una adecuación de la zona de estacionamiento de autobuses, la cubrición de las zonas peatonales mediante marquesinas y un nuevo equipamiento para la zona de facturación, entre otras. También se prevén actuaciones de mejora de la climatización de las instalaciones y de reducción del consumo eléctrico con iluminación de bajo consumo. Por el momento no se ha cuantificado el importe de estas inversiones.

En cambio, sigue sin contemplarse la ampliación de la pista de aterrizaje y despegue, una actuación contemplada en el plan director del Aeropuerto, el documento que ordena urbanísticamente la zona aeroportuaria ante la necesidad de reservar suelo. Tanto la administración central como el Ministerio de Transportes como Aena siempre han condicionado esta inversión, que supondría que la pista pasara de 2.300 a 2.900 metros de longitud, a que hubiera un incremento sustancial de la demanda de operaciones que, según los estudios y análisis realizados hasta ahora, no se contempla que se dé a medio plazo.

El Dora III contempla una inversión de unoas 12.800 millones de euros en todos los aeropuertos nacionales gestionados por Aena. No se ha especificado, por el momento, el importe destinado para el aeródromo jerezana. En el actual DORA, vigente hasta el próximo año, se preveía una reserva de 10,5 millones de euros para el aeródromo jerezano.