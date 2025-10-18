El Aeropuerto de Jerez volverá a tener conexiones con Berna en 2026

El Aeropuerto de Jerez contará nuevamente con una conexión aérea con Berna, la capital suiza, durante la temporada alta del próximo año. Los vuelos serán operados por la compañía Chair Airlines, una aerolínea que regresará a la terminal jerezana casi nueve años después.

Desde hace unos días esta compañía ha cargado en su sistema la conexión entre Berna y Jerez que estará operativa durante dos periodos del próximo año. La primera tanda de vuelos se realizarán entre el 7 de abril y el 26 de mayo con una conexión semanal (los martes). Mientras, la segunda estará entre el 8 de septiembre y el 13 de octubre. Por el momento, se comercializan 28 operaciones para toda la temporada alta del año próximo.

Esta conexión supondrá el regreso de Chair Airlines a Jerez. Su vinculación con la terminal se inició cuando esta compañía pertenecía al grupo Germania, que en 2017 operó vuelos desde Zúrich. El grupo Germania quebró en 2019, pero Chair Airlines, que era su filial suiza, pudo salvarse para luego ser adquirida por el grupo Albex Aviation. Meses después, la firma Enter Air, que ya opera con Jerez con una conexión desde Varsovia que se estrenó este verano, adquirió parte del capital de la compañía.

Esta nueva conexión prevista para el año próximo supondrá que la terminal jerezana vuelva a tener dos rutas durante la temporada alta (que se extiende normalmente entre los meses de abril y octubre). Así, entre 2023 y 2024 hubo vuelos desde Zúrich (operados por la firma Edelweiss Air, vinculada al grupo Lufthansa) y desde Berna (operadas por Helvetic Airways). Sin embargo, en la actual temporada, que finalizará en escasas semanas, solo se ha programado la conexión de Edelweiss.

Para el próximo año, la aerolínea vinculada al grupo Lufthansa ya comercializa los vuelos desde Zúrich a Jerez. Por ahora, prevé una operativa similar a la de este año con una conexión semanal (domingos) desde el 28 de junio del próximo año hasta la primera quincena de septiembre. Mientras, entre la segunda quincena de ese mes y mediados de octubre habrá dos conexiones semanales (miércoles y domingos).

La ruta desde Zúrich será la segunda de las novedades de la próxima temporada alta. La primera, adelantada por este periódico hace aproximadamente un año, es la vuelta a la programación de una conexión desde Londres Stansted, que a partir del año próximo estará operada por la turoperadora británica Jet2.com.